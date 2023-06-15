Країни з-поза ОПЕК значно збільшать видобуток нафти, – МЕА

Країни-виробники нафти, які не входять до альянсу ОПЕК+, у найближчі п’ять років можуть стати лідерами за темпами збільшення нафтовидобувних потужностей.

"Нафтовидобувні країни, які не входять до альянсу ОПЕК+, домінують у середньостроковій перспективі з розширення потужностей: запланований приріст потужностей на 2028 рік становитиме 5,1 млн барелів на день (б/д)", – йдеться в щомісячній доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), передає enkorr.

За даними агентства, це 86% від очікуваних темпів збільшення потужностей.

У МЕА зазначають, що на США припадає половина очікуваного на 2028 рік приросту нафтовидобувних потужностей у країнах поза ОПЕК+, а Бразилія і Гайана забезпечать 1,9 млн б/д.

Щодо країн, що входять в ОПЕК+, то основне зростання нафтовидобувних потужностей припаде на Саудівську Аравію й ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що країни ОПЕК, які беруть участь в угоді ОПЕК+, можуть збільшити видобуток нафти у 2024 році попри ухвалене на минулому червневому засіданні рішення про скорочення квот.