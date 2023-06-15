Нідерланди закриють найбільше в Європі газове родовище

Уряд Нідерландів має намір назавжди закрити найбільше газове родовище Європи менш ніж за чотири місяці, прискоривши терміни закриття, що може обмежити його запас поставок до наступної зими.

Родовище Гронінген на північному сході Нідерландів буде закрито 1 жовтня. Кабінет міністрів країни прийме офіційне рішення пізніше цього місяця, повідомив речник голландського уряду, пише Bloomberg.

Родовище було ключовим джерелом газу для більшої частини Західної Європи, а також основою державних фінансів Нідерландів із початку видобутку в 1963 році, але зараз через загрози землетрусів видобування на ньому обмежене.

Уряд Нідерландів може також демонтувати газові свердловини, заповнивши їх бетоном наступного року. Максимум 2,8 млрд кубометрів газу буде видобуто з родовища Гронінген до жовтня.

За словами джерел, рішення про закриття не є безповоротним. За їхніми словами, у разі ще однієї енергетичної кризи або дуже холодної зими знадобиться близько двох тижнів, щоб знову відкрити свердловини. Це достатньо часу, щоб уряд скасував своє рішення залежно від прогнозів погоди.

Раніше цього року уряд Нідерландів пообіцяв витратити 22 млрд євро протягом 30 років на компенсацію жителям Гронінгена. Із приблизно 327 тис. будинків у регіоні принаймні 127 тис. повідомили про певні пошкодження. Із 2012 року в цьому районі було знесено понад 3,3 тис. будівель через землетруси.