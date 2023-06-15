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Новини
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Водоканали вимагають підвищити тарифи для населення на 33%

вода

Задля стабільного забезпечення споживачів водою та дотримання всіх технологічних процесів комунальні підприємства, які надають послуги із централізованого водопостачання та водовідведення, закликають регулятора підвищити на 33% тариф вже з 1 липня.

Про це повідомив президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький під час пресконференції, передає Укрінформ.

"Ще літом минулого року ми подали розрахунки наших тарифів, які мали б діяти у 2023 році. Регулятор їх погодив. Ми очікували, що НКРЕКП ухвалить рішення про їхнє встановлення ще в грудні. Нас переконували, що питання щодо підвищення тарифів буде розглянуте після завершення опалювального сезону, потім перенесли розгляд на 1 травня, потім – на 1 червня. Відтак, сьогодні вже 15 червня, а ми навіть не бачимо перспективи розгляду цього питання. А разом із тим – вирішення питання щодо визначення джерел фінансування цілої галузі", – наголосив Новицький.

За його інформацією, збитки водопровідної галузі у 2022 році становили 4,4 млрд грн. З початку цього року – вже 3,4 млрд грн.

Новицький нагадав, що тарифи на комунальні послуги суб'єктів природних монополій, якими є водоканали в Україні, та суб'єктів споживання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планових витрат на виробництво. 

Він також зазначив, що за останні 10 років мінімальна заробітна плата збільшилася в Україні у 5,5 рази, вартість електроенергії – у 5,2 раза, опалення – у 4 рази, вартість коагулянтів зросла у 5,3 раза. Тоді як тарифи на воду, за словами Новицького, за цей час збільшилися від 2,9 до 4 раз.

"27 грудня 2022 року НКРЕКП погодила надані водоканалами розрахунки про підвищення в середньому на 33% тарифів на їхні послуги. Тоді ще була врахована вартість реагентів та електроенергії на кінець року. Зараз ця вартість, на жаль, змінилася. Але ми закликаємо регулятора ухвалити рішення щодо встановлення нових тарифів на воду з 1 липня хоча б за тими розрахунками, аби система водозабезпечення могла функціонувати", – наголосив Новицький.

Як повідомлялося, 27 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року. Пізніше, 30 грудня, регулятор скасував ухвалену постанову через "непорозуміння при оформленні відповідного рішення".

Автор: 

Тарифи на воду (120) тарифи (1306) Водоканал (70) НКРЕКП (1442) вода (236)


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Топ коментарі
+44
Про Порошенко і мови не може бути, в нас 4 роки новий, не крадущій, найкращий в світі президент і він повернув Вам вартість газу по 1 гривні, чи ні? А продукти подешевшали зразу всі на 50%, а борщевий набір майже безкоштовний, бо ********** про нього мовчить. Вчителі отримують не по 4, а по 5 тисяч доларів США. Всі їдять замість кабачкової, чорну і червону осетрову ікру. Долар став коштувати 8 грн., зарплати виросли в три, подекуди і в десять раз. Я не помилився, можливо щось пропустив?
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15.06.2023 17:41
+34
Я не погоджуюся. Особсто я проти, бо підвищення на 33% це фактично нічого. Кінець епохи бідності пройшов ще у 2019 році, а підвищувати надумали твільки зараз і тільки на 33%. Мало, потрібно хоча би на 50%, все-таки стали заможними, не те що при Порошенко купували пів вареника. Так 73%, я не помилився?
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15.06.2023 17:26
+28
Обрали нікчему, який привів в Раду і посадив на держпосади таких же, привів велику війну в Україну, то їжте. Не обляпайтеся...
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15.06.2023 18:02
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бо треба зекономити ракети росіянам - бомбами добивати українців дорого, вирішили бідністю добити. Ну шож, піднімайте
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15.06.2023 17:23 Відповісти
ага особенно Инфокс Одесса ИНФОКС Е**БАННЫЙ ЗЛОЧЕВСКИЙ ВЫ**ЛЯДОК лИДИВСЬКИЙ <******** ЯНУКОВСКИЙ БЕГАЮЩИЙ В РОЗЫСКЕ ПО ТРЕМ УГОЛОВНЕЫМ ДЕЛАМ ХУЗЯИН ИНФОКСА УКРАЛИ ВОДОКАНАЛ ОДЕССЫ ПО ДОГОВОРНЯКУ АРЕНДА НА 49 ЛЕТ ЗА 1 УСЛОВНУЮ ГРИВНУ ГОРСОВЕТ ОСТАЛСЯ СОБСТВЕННИКОМ сетей в сотни км и стоимостью в сотни миллионов гривен включая ммагистральные стратегические сети от станции Днестр Маяки насосная и прочей двух огромных Канализационных станций очистки стоков ЮГ и Север и кучи мелких прямотоком у море на 3 км ..НО ОН У ИНФОКСА ПОКУПАЕТ ВОДУ И УСЛУГИ!!!!!!! т.е. на минутку горсовет Одессы совместно с Инфоксом облагородживший двух лидив украл водогон у Одессы и платит еще сам себе за воду и услуги ВОРАМ ИНФОКС с бюджета бабки за то что тот арендропользователь Инфокс зарабатывает ***** на водичке и сетях собственности ГРОМАДЫ ОДЕССЫ Т.Е. НАСЕЛЕНИЯ.....а бюджет города не получает прибыль с водоканалов сетей и еще платит ворам за свою же собственность трубы сети бабки ворам вбанынй стЫд Лидов а НКРЕКП вопрос...И кому НКРЕКП повышает тарифы --собственнику горсовету или ворам Инфокса?????????????
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15.06.2023 17:55 Відповісти
Я не погоджуюся. Особсто я проти, бо підвищення на 33% це фактично нічого. Кінець епохи бідності пройшов ще у 2019 році, а підвищувати надумали твільки зараз і тільки на 33%. Мало, потрібно хоча би на 50%, все-таки стали заможними, не те що при Порошенко купували пів вареника. Так 73%, я не помилився?
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15.06.2023 17:26 Відповісти
При Порошенко газ подорожчав на 700% з 1 гривні до 7 гривень.
Але ж справа не в самому Порошенко, точно так же як справа і не в Зеленському.
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15.06.2023 17:28 Відповісти
Про Порошенко і мови не може бути, в нас 4 роки новий, не крадущій, найкращий в світі президент і він повернув Вам вартість газу по 1 гривні, чи ні? А продукти подешевшали зразу всі на 50%, а борщевий набір майже безкоштовний, бо ********** про нього мовчить. Вчителі отримують не по 4, а по 5 тисяч доларів США. Всі їдять замість кабачкової, чорну і червону осетрову ікру. Долар став коштувати 8 грн., зарплати виросли в три, подекуди і в десять раз. Я не помилився, можливо щось пропустив?
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15.06.2023 17:41 Відповісти
Пропустив! Саак казав, що як тільки замість Порошенко буде будь який інший през, через 1, макс 2, місяці пенсії збільшаться мінімум!!! у 2 рази.
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16.06.2023 11:53 Відповісти
Слухайте, ну яка різниця в призвищі президента. Я не з 73%, але й Порошенко , м'яко кажучі, не поважаю. На разі хто б не був президентом, то на час війни інфляція та дорожнеча неминучі
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16.06.2023 16:25 Відповісти
При Порошенку 300 куб. було пільгового, що вистачпало для будинків середніх українців.
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15.06.2023 17:59 Відповісти
Так, тільки трішечки не так. Пільгова ціна 3,6 була до квітня 2016 року. З квітня стала для всіх побутових споживачів однакова 7,18. Власне, мабуть після цього люди почали активно ставити електричне опалення.
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16.06.2023 13:39 Відповісти
Помилився, треба підвищити на 73% і хай голови ламають чого саме на стільки.
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15.06.2023 17:40 Відповісти
Помилився , жеватель. Напомнить, когда началось полномасштабное вторжение рашистов? Хватит каждый день постить одно и тоже.
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15.06.2023 18:24 Відповісти
И так, на ютюб-каналi Петро Порошенко, жорстка вiдповiдь( таким, як Анатолий К) : припинити срач!
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15.06.2023 18:33 Відповісти
Я нагадаю, коли було вторгнення кацапів, воно було спочатку в Криму в лютому 2014 року. Забулися? А такі як Анатолій К "срач" не розпочинали "срач", воно їм потрібно? І де "софа" побачила, що я щось почав? Я підтримую підвищення, навпаки, навіть на більше. Що Вам не подобається? А "срач" розводять мародери, що закуповують яйця по 17 грн. за штуку, що крадуть по 9 мільярдів зразу з міністерства, що призначались на снаряди і із-за цієї кражі загинуло немало хлопців і дівчат. Як там барабани в бомбосховищах, допомогли і то не є "срач", то просто нормальні політики нормально заробляють? Ось тільки видали новину, що кудись зникло більше 500 гуманітарних грузів, то хто це робить при такій чесній владі?
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15.06.2023 21:40 Відповісти
Во-первых, мой ник софи, а не софа. Во-вторых, я написала о ПОЛНОМАСШТАБНОМ вторжении рашистов. Еще раз переслушайте Петра Порошенко. И да. Это не Порошенко проиграл зеленскому, это политехнологи зеленского выиграли у политехнологов Порошенко. Не та команда, не те блогеры были рядом. Например, нойнец, о котором писал В.Прозапас, что алекс сейчас В зеленой команде, а на 5 канале Порошенко был желанный рупор, друг Битюкова А еще раньше нойнец облизывал януковича. Это небольшой пример ошибок ПП. Мизер, так сказать. А другие ошибки знает только сам Порошенко. И его политехнологи.
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16.06.2023 11:24 Відповісти
Особисто я, вимагаю там розстріляти кожного першого, там є так крадуть, що невинних давно нема.
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16.06.2023 11:55 Відповісти
Справедливое требования. Эл. энергия подорожала, реагенты дорожают, значит и услуга должна подорожать. Хоть и медленными шагами, но тарифы идут к рыночным.
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15.06.2023 17:28 Відповісти
Смотрите, чтобы рыночный коридор не закончился стеночкой!
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15.06.2023 17:32 Відповісти
Мне то что, я к законам о рынке как эл. энергии, так и газа не имею никакого отношения.
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15.06.2023 17:36 Відповісти
Тебе за компанію, щоб не вякав.
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16.06.2023 03:30 Відповісти
работник водоканала увидел рыночные отношения ? Это которые рядом со справедливыми и неподкупными судами и прокуратурами ?
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15.06.2023 18:02 Відповісти
но тарифы идут к рыночным.
Где вы видели в Украине рынок???У нас сплошные монополии!!!
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15.06.2023 18:59 Відповісти
Вы тоже его не видите? Но он, есть. Законы про рынок есть, значит и рынок есть.
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15.06.2023 19:21 Відповісти
Законы про рынок есть, значит и рынок есть.
На бумаге.
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15.06.2023 22:34 Відповісти
А при риночнох відносинах рентабельність має бути не менше 1000%. Бо коли прибуток 5% то це вже не бвзнес
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15.06.2023 19:21 Відповісти
Август 2022 года.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів.
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15.06.2023 21:50 Відповісти
https://dpss.gov.ua/news/do-uvahy-spozhyvachiv-vstanovleno-moratorii-na-pidvyshchennia-taryfiv-na-komunalni-posluhy
та
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-20#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-20#Text
А ви його читали, той закон? Де там про електроенергію написано?
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16.06.2023 13:49 Відповісти
А зарплати коли до ринкових прийдуть?
Цікавий факт: ціни в України вже вище, ніж в Європі. Припустимо, гель для душу Перльє з ветівером в Італії коштує 3 євро, у нас - 270 гривень. При цьому треба говорити про розмір середньої зарплати в Італії та у нас?
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16.06.2023 09:24 Відповісти
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15.06.2023 17:28 Відповісти
А в мене є пропозиція мобілізувати всіх працівниців водоканалів, горгазів, єнергосбутів і всіх на харчування як військових, заборонити жалітись, заборонити давати інтервью і відкривати рота у при дітях і жінках, і на фінансове утримання як вільнонайманих прислужників тилу, без фронтових сто грамів кожну годину и орденів Мудрих Афонь...
Ага, і ще хай відраховують 5% яєць від Міністерства обороні тим, хто на передовій.
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15.06.2023 17:28 Відповісти
Тоді краще посадити на мівіну офіс Президента. Виділяти їм по 8 гривень на кіло скумбрії і виплачувати зарплату рівну мінімльній пенсії. Вова ж цю проблему розумів і на стадіоні підняв це питання, то Ви мабуть десь не тут живете, він все виправив,бо не могла чесна і патріотична людина брехати. Кінець епохи бідності пройшов ще у квітеі 2019 року.
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15.06.2023 17:46 Відповісти
для цього потрібно було вводити СТАН ВІЙНИ а не Воєнний стан.... але для зебобів - какая разніца,хуже же ні стала...
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15.06.2023 17:50 Відповісти
І 2014 року а не 2022
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16.06.2023 13:42 Відповісти
Там 95% робітників працюють за 6-10 тис на старому обладнанню та вбитими інструментам
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16.06.2023 04:19 Відповісти
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15.06.2023 17:31 Відповісти
Коли кишені більші за шлунки. Голод багатих припиняє лише смерть.
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15.06.2023 17:53 Відповісти
Голод багатих припиняє не їхня особиста смерть а смерть їхніх спадкоємців. Нікому передати награбоване то й нема змісту піднімати ціну
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15.06.2023 19:24 Відповісти
зараз причина одна - підірвана Каховська ГЕС, Укренерго пише що будуть перебої і відключення бо ця ГЕС "випала" з Енергосистеми (а ЗАЕС не випала??? і що ця ГЕС давала???). Бариги кажуть що продукти подорожчають бо все затопило, зараз водоканали скажуть води не вистачає і качаємо з Європи, треба тарифи підняти
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15.06.2023 17:54 Відповісти
Це відкритий піздьож. Каховська ГЕС давала як 1/6 атомного реактору. То для мудрого наріду "пояснення".
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15.06.2023 18:56 Відповісти
Не розглядаючи різні виправдовування відключень, на ЗАЕС працює 1 реактор який краще б відключити, а ГЕС дуже важливі для швидкого балансування, навіть якщо у процентах виробництво невисоке
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16.06.2023 04:22 Відповісти
Обрали нікчему, який привів в Раду і посадив на держпосади таких же, привів велику війну в Україну, то їжте. Не обляпайтеся...
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15.06.2023 18:02 Відповісти
Нема гіршого коли державою керують ашкеназі. самі сефариди вважають ашкеназі бидлом
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15.06.2023 19:26 Відповісти
може і требо підвищіти, як подорожала електрика на 50%, та то лайно що льється з крана трудно назвати водою, тому і ціна йому 3 копійки, про якість європейську мовчать ,-а всі вирещать про єввропейськи тарифи
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15.06.2023 18:12 Відповісти
Набираєш воду в вану, щоб був запас, то за тиждень вже зелена, а якщо ще почекати, то квітне. Пити взагалі неможливо, навіть кли покип'ятити, а собівартість використання зворотнього осмсоу, вже більше 1 грн. за літр.
І за це ще більше платити?
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16.06.2023 04:01 Відповісти
Водоканали належать до мiського господарства та державнi, наскiльки я розумiю. Якщо мicькi чиновники перестануть пиляти грошi на укриттях у виглядi арт-об'эктiв, як в Запорiжжi, а грошi, розпилянi на цьому будуть конфicкованi у наближених то влади фiрм, то не тiльки на дiяльнicть, а й на розвиток знайдуться фiнанси.
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15.06.2023 18:15 Відповісти
Даёшь !!!
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15.06.2023 18:21 Відповісти
А ви барабани продайте і сковорідки - вистачить перекрити бюджет
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15.06.2023 18:38 Відповісти
Якось нехотя,закралась думка,чи не водопостачальники підірвали дамбу,щоб повисити ціну на воду
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15.06.2023 18:54 Відповісти
Рудий зi своiм ДТЕКом подали приклад а iншим що не треба палаци в Европi? В моему мiстi постiйно пiдвищували цiну на воду, тепер ще на 33%?
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15.06.2023 18:58 Відповісти
Головне не випускати за кордон!! Бо для кого ж тоді всі покращення життя? В зелений рай треба тягнути на мотузці.
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15.06.2023 19:32 Відповісти
Так в КНДР вийшло і в нас вийде, подумали вони.
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16.06.2023 04:02 Відповісти
Я так розумію, що всі енергетичні структури
і тепер вже водоканали працюють на зовнішнього ворога - росію.
Виконують заповідь: чем хуже - тем лучше.
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15.06.2023 20:07 Відповісти
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15.06.2023 20:08 Відповісти
Пора отобрать из частных рук все облводрканалы и прекратить грабеж гражданского населения Украины. И проверить СБУ кто является владельцами этих водоканалом, вполне может оказаться что российские олигархи как Киевстаром владеет Фридман. Закон есть только не понятно куда смотрят соответствующие службы.... Или почему не смотрят и не видят факты которые даже журналисты нашли и зачем таким платить зарплату из налогов и не маленькую. Тогда зачем такие дармоеды.
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15.06.2023 20:16 Відповісти
То має перевіряти те СБУ, керівником якого довго був дружбан того, що не краде і не призначає друзів і кумів? То як Ви думаєте, наумов і кулініч нормальні кадри підібрали в СБУ? Можуть перевіряти? А чому до цього часу не перевірили того, хто призначив в СБУ агентів ФСБ?
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15.06.2023 21:45 Відповісти
Як ви вже з.бали! То світло, то вода. Продукти вже давно дорожче ніж в Польщі. А їм би тільки підвищувати. Може не Чорновола кидати у мусорний бак, а когось хто при владі
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15.06.2023 21:45 Відповісти
У "дикі", "бандитські" 90-ті воду з крана можна було спокійно кип'ятити
і вживати.
КУДИ ПОДІЛИСЬ ТІ СТАНДАРТИ ??? Відповідайте, скоти водоканальні !
Якщо доплачувати - то за повернення якості води, що була.
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15.06.2023 21:55 Відповісти
Коли у нас було багато загиблих від кацапського обстрілу і приїджала комісія, то на кілька днів вода була в рази краще, як колись, значить можуть, а не роблять.
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16.06.2023 04:03 Відповісти
Мої оплески монобільшості ,плотіть більше лохи і не забувайте вечерню молитву від оманського слухати
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15.06.2023 22:43 Відповісти
А водоканали не думають що люди голови їм відкрутять.Люди ось ось просто терпець увірветься.
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15.06.2023 22:59 Відповісти
Коли ви падли вже нажеретеся?Все нерентабельне,все збиткове.Тільки зарплати у керівників цих підприємств дуже великі,особливо у порівнянні з мінімальними пенсіями і зарплатами українців.
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16.06.2023 00:07 Відповісти
І чим "збитковіше", тим більше драчка у владних бариг, щоб контролювате це "злиденне" господарство.
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16.06.2023 04:04 Відповісти
Она давала до 5%
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16.06.2023 01:12 Відповісти
Геноцид українців на воді.
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16.06.2023 08:21 Відповісти
Цікаво,але в цьому крику душі немає жодного економічного обґрунтування.Аргумент один - треба більше грошей.А чому?Монополіст жодного разу не використав підвищення тарифів на реконструкцію в широкому сенсі.Навпаки - кожен раз волає,що все одно йому недодали.Може пора робити аудіт цей сфери?Може ,як з боржниками у банках буває,робити реструктуризацію боргів під розробку програми покращення справ?А то дайте гроши,а то вообще!
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16.06.2023 10:50 Відповісти
если б водоканалы не п"здили бабки тогда может быть, я б согласился с их доводами, но они ведь тупо бабки пилят аж гай шумит
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16.06.2023 11:08 Відповісти
У нас ціна на куб води 28 гвн на рівні ціни на воду в києві
Тільки там з водовідом а нас просто
І всі роботи за наш рахунок
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16.06.2023 13:36 Відповісти
Забули що війна чи мінімальну зарплату збільшили???
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16.06.2023 13:38 Відповісти
все нажертися не можуть ... з якого біса лічильники за гроші населення
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16.06.2023 13:51 Відповісти
Ахметову не дали випасти з ТОП 10 Форбс, а чим Водоканал гірше?
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16.06.2023 15:17 Відповісти
инфляции нет
слуги народа трудются
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16.06.2023 15:32 Відповісти

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