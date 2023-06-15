Водоканали вимагають підвищити тарифи для населення на 33%
Задля стабільного забезпечення споживачів водою та дотримання всіх технологічних процесів комунальні підприємства, які надають послуги із централізованого водопостачання та водовідведення, закликають регулятора підвищити на 33% тариф вже з 1 липня.
Про це повідомив президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький під час пресконференції, передає Укрінформ.
"Ще літом минулого року ми подали розрахунки наших тарифів, які мали б діяти у 2023 році. Регулятор їх погодив. Ми очікували, що НКРЕКП ухвалить рішення про їхнє встановлення ще в грудні. Нас переконували, що питання щодо підвищення тарифів буде розглянуте після завершення опалювального сезону, потім перенесли розгляд на 1 травня, потім – на 1 червня. Відтак, сьогодні вже 15 червня, а ми навіть не бачимо перспективи розгляду цього питання. А разом із тим – вирішення питання щодо визначення джерел фінансування цілої галузі", – наголосив Новицький.
За його інформацією, збитки водопровідної галузі у 2022 році становили 4,4 млрд грн. З початку цього року – вже 3,4 млрд грн.
Новицький нагадав, що тарифи на комунальні послуги суб'єктів природних монополій, якими є водоканали в Україні, та суб'єктів споживання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планових витрат на виробництво.
Він також зазначив, що за останні 10 років мінімальна заробітна плата збільшилася в Україні у 5,5 рази, вартість електроенергії – у 5,2 раза, опалення – у 4 рази, вартість коагулянтів зросла у 5,3 раза. Тоді як тарифи на воду, за словами Новицького, за цей час збільшилися від 2,9 до 4 раз.
"27 грудня 2022 року НКРЕКП погодила надані водоканалами розрахунки про підвищення в середньому на 33% тарифів на їхні послуги. Тоді ще була врахована вартість реагентів та електроенергії на кінець року. Зараз ця вартість, на жаль, змінилася. Але ми закликаємо регулятора ухвалити рішення щодо встановлення нових тарифів на воду з 1 липня хоча б за тими розрахунками, аби система водозабезпечення могла функціонувати", – наголосив Новицький.
Як повідомлялося, 27 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року. Пізніше, 30 грудня, регулятор скасував ухвалену постанову через "непорозуміння при оформленні відповідного рішення".
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лИДИВСЬКИЙ<******** ЯНУКОВСКИЙ БЕГАЮЩИЙ В РОЗЫСКЕ ПО ТРЕМ УГОЛОВНЕЫМ ДЕЛАМ ХУЗЯИН ИНФОКСА УКРАЛИ ВОДОКАНАЛ ОДЕССЫ ПО ДОГОВОРНЯКУ АРЕНДА НА 49 ЛЕТ ЗА 1 УСЛОВНУЮ ГРИВНУ ГОРСОВЕТ ОСТАЛСЯ СОБСТВЕННИКОМ сетей в сотни км и стоимостью в сотни миллионов гривен включая ммагистральные стратегические сети от станции Днестр Маяки насосная и прочей двух огромных Канализационных станций очистки стоков ЮГ и Север и кучи мелких прямотоком у море на 3 км ..НО ОН У ИНФОКСА ПОКУПАЕТ ВОДУ И УСЛУГИ!!!!!!! т.е. на минутку горсовет Одессы совместно с Инфоксом облагородживший двух лидив украл водогон у Одессы и платит еще сам себе за воду и услуги ВОРАМ ИНФОКС с бюджета бабки за то что тот арендропользователь Инфокс зарабатывает *****на водичке и сетях собственности ГРОМАДЫ ОДЕССЫ Т.Е. НАСЕЛЕНИЯ.....а бюджет города не получает прибыль с водоканалов сетей и еще платит ворам за свою же собственность трубы сети бабки ворам вбанынй стЫд Лидов а НКРЕКП вопрос...И кому НКРЕКП повышает тарифы --собственнику горсовету или ворам Инфокса?????????????
Але ж справа не в самому Порошенко, точно так же як справа і не в Зеленському.
Где вы видели в Украине рынок???У нас сплошные монополии!!!
На бумаге.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів.
та
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-20#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-20#Text
А ви його читали, той закон? Де там про електроенергію написано?
Цікавий факт: ціни в України вже вище, ніж в Європі. Припустимо, гель для душу Перльє з ветівером в Італії коштує 3 євро, у нас - 270 гривень. При цьому треба говорити про розмір середньої зарплати в Італії та у нас?
Ага, і ще хай відраховують 5% яєць від Міністерства обороні тим, хто на передовій.
І за це ще більше платити?
і тепер вже водоканали працюють на зовнішнього ворога - росію.
Виконують заповідь: чем хуже - тем лучше.
і вживати.
КУДИ ПОДІЛИСЬ ТІ СТАНДАРТИ ??? Відповідайте, скоти водоканальні !
Якщо доплачувати - то за повернення якості води, що була.
Тільки там з водовідом а нас просто
І всі роботи за наш рахунок
слуги народа трудются