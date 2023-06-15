Європейський центробанк підвищив ставки до максимуму з 2001 року

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер.

Зокрема, базову відсоткову ставку за кредитами збільшено до 4%, ставку за депозитами – до 3,5%, ставку за маржинальними кредитами – до 4,25%.

За даними на сайті ЄЦБ, базова ставка за депозитами востаннє сягала рівня 3,5% річних у 2001 році, а за маржинальними кредитами перевищувала 4,25% у 2008 році.

Європейський центробанк констатував, що Інфляція в єврозоні сповільнюється, але залишатиметься "надто високою надто довго".

ЄЦБ підвищив прогноз базової інфляції (без урахування цін на продукти харчування та енергоносії) на поточний та наступний роки: до 5,1% з 4,6% та до 3% з 2,5% відповідно.

Водночас регулятор зауважив, що ухвалені раніше рішення поступово починають впливати на економіку: вартість запозичень суттєво збільшилася, а темпи зростання кредитування сповільнюються.

ЄЦБ також підтвердив, що припинить реінвестувати надходження від облігацій, що погашаються у рамках програми викупу активів (APP), у липні. При цьому кошти від погашення бондів в рамках іншої програми, PEPP, будуть реінвестувати як мінімум до кінця 2024 року.

Голова ЄЦБ Крістін Лагард за підсумками засідання констатувала, що регулятор все ще не досягнув поставлених цілей у боротьбі з інфляцією, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її словами, ЄЦБ має на меті своєчасне досягнення цільового показника інфляції, і "з великою ймовірністю" знову підвищить ставки в липні.

"Ми не думаємо про паузу у циклі посилення політики", – зазначила вона.

Як повідомлялося, напередодні Федеральна резервна система США вирішила залишити діапазон базової ставки без змін після понад річного циклу підвищення. Таким чином, ставки залишаються на рівні 5-5,25% річних.