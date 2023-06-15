Частка середньострокових депозитів у банках зросла до 76%, – НБУ

Частка депозитів терміном від трьох до 12 місяців зросла з 47% у січні до 76% у травні, а частка терміново-гривневих депозитів у червні – на 5%, до 35%.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми бачимо за всім індикатором ефективності наших монетарних заходів досягнення тих параметрів, на які ми очікували. Частка депозитів терміном від трьох до 12 місяців у зверненні із залученням нових термінових вкладів зросла до 76% у травні з близько 47% на початку року. Розгорнувся тренд на зниження частки терміново-гривневих депозитів у загальному обсязі вкладів населення. У січні-червні 2023 року їхня частка зросла майже на 5% – до 35%", – сказав Пишний.

Глава НБУ наголосив, що розгорнутий тренд означає, що комплексно вжиті Нацбанком заходи досить рішуче прокомуніковані та їх ефективні.

"Саме цю тенденцію, це важливий момент, ми маємо намір підтримати, зберігаючи високий рівень облікової ставки", – додав він.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук також повідомив, що "те, як реагує ринок депозитів банків на наші дії, цілком вкладається в наші очікування".

"Ми бачимо, що банки досить активно протягом останніх місяців піднімали відсоткові ставки за терміновими депозитами. Наприклад, тільки в травні за терміновими депозитами. фізосіб середньозважена ставка зросла на 0,8 в.п., і зрозуміло, що росли ставки за депозитами більше трьох місяців", – сказав Ніколайчук.

Він пояснив, що таке підвищення давало банкам додаткові можливості й у контексті обов'язкового резервування та в контексті доступу до депсертифікатів строком на три місяці зі ставкою на рівні облікової. Результатом цього стало продовження тренду на зростання частки термінових гривневих депозитів у загальному обсязі вкладів населення, додав Ніколайчук, зазначивши, що з початку року цей показник зріс із 30% до 35%.