Нацполіція проводить обшуки на станціях мережі АЗС Motto, – ЗМІ

Правоохоронці проводять масштабні слідчі дії у низці областей України на об’єктах, пов’язаних із мережею АЗС Motto.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на джерела на ринку.

"За нашими даними, обшуки проводяться за 80-ти адресами підприємств оператора. Це не тільки автозаправні станції, але й нафтобази, офіси", – сказав співрозмовник видання.

За словами ще одного джерела, компанію підозрюють у реалізації фальсифікованого пального.

Водночас у самій компанії не відповідають на повідомлення, телефони вимкнуті.

Нагадаємо, мережа Motto представлена майже у всіх областях України й налічує більше 100 АЗС з яких 63 Едуарда Ставицького, які раніше входили у мережу "БРСМ-Нафта".