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Нацполіція проводить обшуки на станціях мережі АЗС Motto, – ЗМІ

motto

Правоохоронці проводять масштабні слідчі дії у низці областей України на об’єктах, пов’язаних із мережею АЗС Motto.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на джерела на ринку.

"За нашими даними, обшуки проводяться за 80-ти адресами підприємств оператора. Це не тільки автозаправні станції, але й нафтобази, офіси", – сказав співрозмовник видання.

За словами ще одного джерела, компанію підозрюють у реалізації фальсифікованого пального.

Водночас у самій компанії не відповідають на повідомлення, телефони вимкнуті.

Нагадаємо, мережа Motto представлена майже у всіх областях України й налічує більше 100 АЗС з яких 63 Едуарда Ставицького, які раніше входили у мережу "БРСМ-Нафта".

Автор: 

АЗС (1590) обшук (606) Нацполіція (510)


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В свій час охрінівав, як після Майдану замість вивіски Татнафта з'явилась вивіска БРСМ на заправці на в'їзді в Полтаву. БРСМ належала міністру уряду Азірова при Януковичу - Ставицькому. Потім вони змінили назву на Мотто. Власність у нас же недоторкана, хоч і належить різним злочинцям з влади попередників. Лише війна змусила щось із цим робити, а до цього всіх все влаштовувало. Як, до речі, і облгази Фірташа.
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15.06.2023 18:57 Відповісти

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