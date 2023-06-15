Нацполіція проводить обшуки на станціях мережі АЗС Motto, – ЗМІ
Правоохоронці проводять масштабні слідчі дії у низці областей України на об’єктах, пов’язаних із мережею АЗС Motto.
Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на джерела на ринку.
"За нашими даними, обшуки проводяться за 80-ти адресами підприємств оператора. Це не тільки автозаправні станції, але й нафтобази, офіси", – сказав співрозмовник видання.
За словами ще одного джерела, компанію підозрюють у реалізації фальсифікованого пального.
Водночас у самій компанії не відповідають на повідомлення, телефони вимкнуті.
Нагадаємо, мережа Motto представлена майже у всіх областях України й налічує більше 100 АЗС з яких 63 Едуарда Ставицького, які раніше входили у мережу "БРСМ-Нафта".
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показати весь коментар15.06.2023 18:57 Відповісти Мені подобається 0
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