Україна та Північна Македонія домовилися про "транспортний безвіз"
Між Україною та Північною Македонією діятиме "транспортний безвіз", що передбачає скасування дозволів щодо виконання двосторонніх та транзитних перевезень для транспортних засобів стандарту Євро-3 та вище.
Відповідне рішення було ухвалено під час засідання українсько-македонської змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів. Було також досягнуто згоди про основні умови бездозвільного проїзду та внесення змін до двосторонньої угоди.
"Розширюємо список країн, з якими лібералізуємо транспортні перевезення. Створення умов для ефективної роботи наших перевізників – одне з ключових завдань Міністерства. "Транспортний безвіз" вже діє з Європейським Союзом, у березні його було продовжено до червня 2024 року. Ми не зупиняємось, тривають відповідні перемовини з іншими країнами", – підкреслив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Щоб скористатися "транспортним безвізом", у перевізників має бути сертифікат виробника або уповноваженої установи для підтвердження класу екологічності не менше Євро-3.
Україна та Північна Македонія домовилися вдвічі збільшити квоту дозволів для виконання перевезень до третіх країн на нинішній та наступний рік, а також узгодили порядок дії цих дозволів. Вони можуть бути використані як в прямому, так і в зворотньому напрямку. Такий вид дозволів дійсний для транспортних засобів будь-якої категорії екологічності.
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