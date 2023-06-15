ЄС відмовиться від запровадження санкцій проти низки компаній з Китаю, – Bloomberg

Влада Європейського Союзу, яка готує 11 пакет санкцій проти Росії, збирається відмовитися від планів ввести обмеження проти п’яти компаній Китаю з восьми, які мали потрапити до "чорних списків" Євросоюзу.

"ЄС запропонував обмежити постачання товарів восьми компаніям через те, що вони постачали російські фірми технологіями, що підпали під санкції. За словами знайомого з питанням джерела, п'ять цих компаній виключили з "чорних списків" після відповідних запевнень китайської влади", – пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає Інтерфакс-Україна.

Однак ЄС, як і раніше, планує обмежити торговельні відносини з трьома компаніями, що базуються в Гонконзі.

За даними агентства, влада ЄС розраховує погодити зміст 11 пакету санкцій наступного тижня.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що 11 пакет санкцій проти Росії буде в основному спрямований на запобігання обходу чинних обмежень. Наприкінці травня вона розповіла телеканалу ZDF, що ЄС включить понад 90 компаній з усього світу до 11 пакету санкцій, у тому числі вісім компаній, що базуються в Китаї.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пізніше визнав, що черговий пакет санкцій щодо Росії викликає питання в Угорщині та деяких інших країнах ЄС.