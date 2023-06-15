Через підрив Каховської ГЕС Україна втратить 5% всього урожаю овочів, – НБУ

Підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС несе ризик втрати 10-14% урожаю овочевих культур через затоплення чи порушення зрошення, проте Нацбанк України оцінює цей показник у 5%.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Загалом, за нашими оцінками, під ризиком перебувають близько 10-14% від загального врожаю овочів через затоплення та осушення ґрунтів у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Проте насправді наші втрати врожаю овочів оцінюються дещо менше, приблизно у 5%, оскільки частка підтоплених площ на підконтрольних територіях порівняно невелика, хоча зрозуміло, що врожайність у цих сферах може знизитися", – сказав він.

Ніколайчук уточнив, що, як очікується, найбільше постраждатиме врожай баклажанів – під ризиком 20%.

"Також досить високі показники врожаю на постраждалих територіях складають огірки, кавуни, помідори, перець. Щодо моркви, то там показники трохи нижчі", – додав заступник голови НБУ.

Крім того, за його словами, існує потенціал компенсації цих втрат за рахунок нарощування виробництва в інших сферах та за рахунок імпорту.

Раніше Нацбанк заявив, що через підрив Каховської ГЕС він оцінює зростання інфляції цього року в 0,3 процентних пункти. Останній прогноз НБУ інфляції цього року – 14,8%.

За даними Держстату, за підсумками травня інфляція в Україні у річному вираженні знизилася до 15,3%.