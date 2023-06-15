Путіну не вистачає грошей: Уряд і центробанк Росії пропонують "велику приватизацію"

В економічному блоці російського уряду дедалі частіше звучать пропозиції провести "велику приватизацію" в РФ, але потрібно зробити так, щоб в умовах жорсткого бюджетного дефіциту держава отримала від продажу активів якнайбільше грошей.

Про це заявив речник президента Росії Дмітрій Пєсков, передає російське інформагентство РБК.

"Такі ідеї постійно на порядку денному. Далі це питання рентабельності. Далі головне, щоб не розбазарювати державне добро за безцінь", – сказав спікер Кремля.

Відновлення приватизації також підтримала голова центробанку Росії Ельвіра Набіулліна.

"Я вважаю, що, звісно, треба приватизувати. І ми маємо що приватизувати без шкоди стратегічним інтересам, бо іноді кажуть, що не треба приватизувати, бо якихось стратегічних завдань не виконаємо. Ми маємо можливість це зробити", – сказала Набіулліна, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі.

З її позицією погодився помічник президента РФ Максим Орєшкін, зазначивши, що має йтися не про "масштабну приватизацію", а про вихід держави з активів, що неефективно використовуються, з вигодою для бюджету Росії.

Своєю чергою міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков зауважив, що у РФ держава має велику кількість активів, які не використовуються належним чином, а допуск туди бізнесу створить нові можливості.

Як повідомлялося, раніше заступник голови російського Мінфіну Олексій Моісєєв також заявляв, що Росії потрібно провести "велику приватизацію", але для цього потрібно сформувати ринок.

Нагадаємо, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за підсумками січня-травня склали 2,85 трильйона рублів – це на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом, доходи бюджету РФ в січні-травні склали 9,8 трлн рублів – це на 19% менше, ніж за той же період 2022 року. Водночас видатки федерального бюджету РФ за перші п'ять місяців 2023 року зросли на 27% – до 13,23 трильйона рублів. У підсумку дефіцит бюджету Росії за підсумками січня-травня становив 3,41 трлн рублів. Це перевищує план на весь 2023 рік, який становить 2,93 трлн рублів, або 2% ВВП.