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Шмигаль обговорив збільшення видобутку газу з наглядовою радою "Нафтогазу"

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив можливості збільшення власного газовидобутку з членами наглядової ради НАК "Нафтогаз".

Збільшення власного газовидобутку – стратегічне завдання для досягнення енергетичної незалежності. [...] Україна має великий потенціал у сфері газовидобутку. Ключовий пріоритет – зведення до нуля імпорту й покриття власних потреб. Окреслили кроки для досягнення поставлених завдань", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що одна з конкурентних переваг України – великі й надійні газосховища.

"Обговорюємо з партнерами можливість використання їх для власних запасів блакитного палива як резерв до наступної зими. Україна має стати газовим сейфом Європи", – сказав Шмигаль.

Також він розповів членам наглядової ради про довгострокові плани в енергетичній сфері.

"Наша мета – відповідність європейським нормам та повна інтеграція в енергетичний простір ЄС", – резюмував прем'єр.

Автор: 

газ (7943) видобуток (1760) Нафтогаз (3321) Шмигаль Денис (1493)


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