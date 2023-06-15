Фонд держмайна продав Вінницьку картографічну фабрику за 100 мільйонів

Підприємство "Державний фонд геопросторових даних України" продали на аукціоні за 100 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Фонду держмайна, у торгах взяли участь 10 підприємців, а фінальна вартість об'єкта збільшилася майже у 5 разів.

Також інвестор повинен погасити 2,5 млн грн боргів підприємства та 20 млн гривень ПДВ.

"Це підприємство більш відоме як Вінницька картографічна фабрика, яка займалася виготовленням книг, картографічної продукції та поліграфічними послугами. В останні десятиліття фабрика занепадала, а у 2021 році зовсім припинила діяльність", – зазначається у повідомленні.

У Фонді держмайна уточнили, що наразі на підприємстві працює 11 осіб, борги перед працівниками та держбюджетом складають майже 2,5 млн гривень.

За даними ФДМУ, основні активи підприємства – вісім будівель та 16 споруд загальною площею 14 000 кв. м, зокрема виробничий корпус, магазин промислових товарів, склади, гаражі, автостоянка.

За даними у системі "Prozorro.Продажі", переможцем аукціону з приватизації об'єкта стало ТОВ "Сілікат ЛТД", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Основним видом діяльності ТОВ "Сілікат ЛТД" із статутним капіталом 4,981 млн грн є виробництво бетону. Кінцевими бенефіціарами компанії вказхані Василь Мітрієв, Володимир та Тетяна Верієнко.