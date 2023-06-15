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"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабної війни підвищує зарплати залізничникам

укрзалізниця,експрес,прикарпатський

"Укрзалізниця" з 1 липня 2023 року підвищить на 10% тарифні ставки та посадові оклади залізничників.

Про це оголосив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко на засіданні президії Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

"Підвищення заробітної плати залізничників ми передбачали у фінплані товариства на 2023 рік. Наразі фінансовий стан компанії стабільний та прогнозований, тому готові вже з наступного місяця підвищити ставки та посадові оклади нашим працівникам. Також активно працюємо над збільшенням обсягів вантажоперевезень, адже наше завдання – вийти на беззбитковий рівень. Це також дозволить відшуковувати можливості для подальшого підвищення заробітної плати та повернути інші виплати", – зазначив Лященко.

У компанії нагадали, що минулого разу "Укрзалізниця" підвищувала заробітні плати залізничників до початку повномасштабного вторгнення, у 2021 році.

Автор: 

Укрзалізниця (4775) зарплата (1125)


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Стаття має називатися - начальники уз підвищують собі зп
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15.06.2023 21:32 Відповісти
Ого, а не багато 10%?
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15.06.2023 22:06 Відповісти

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