Перед виступом Путіна на економічному форумі відключили мобільний інтернет
Учасників Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) попередили про перебої з мобільним інтернетом у день виступу російського президента Владіміра Путіна.
Про це повідомив організатор заходу Росконгрес у Telegram.
"У зв'язку з проведенням технічних робіт на інфраструктурі операторів мобільного зв'язку на майданчику проведення ПМЕФ 16.06.2023 року тимчасово не буде доступу до Інтернету з мобільних пристроїв. Учасники та гості форуму зможуть скористатися WiFi мережею", – прокоментував радник президента Росії, відповідальний секретар оргкомітету Антон Кобяков.
Путін виступить на пленарній сесії форуму у п’ятницю. Разом з ним візьме участь президент Алжиру Абдельмаджид Теббун, який прибув з офіційним візитом до Росії.
Раніше організатори Петербурзького міжнародного економічного форуму також порадили іноземним учасникам взяти з собою готівкові долари і євро, оскільки тільки їх можна обміняти на рублі. Через обмеження роботи банківських карток систем Mastercard або Visa розрахуватися ними в Росії неможливо.
Як повідомлялося, після атаки безпілотників на Кремль у ніч на 3 травня у Москві почали глушити GPS у місцях поблизу маршрутів Путіна. Російська влада і раніше вдавалася до глушіння GPS після українських атак.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А призвіща в них все одно від лаптей - секретар оргкомітету Кобяков.
🤣🤣🤣🤣🤣
лапті- вони ї в АФРІЦІ лапті
- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.
- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)