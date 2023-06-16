Перед виступом Путіна на економічному форумі відключили мобільний інтернет

Учасників Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) попередили про перебої з мобільним інтернетом у день виступу російського президента Владіміра Путіна.

Про це повідомив організатор заходу Росконгрес у Telegram.

"У зв'язку з проведенням технічних робіт на інфраструктурі операторів мобільного зв'язку на майданчику проведення ПМЕФ 16.06.2023 року тимчасово не буде доступу до Інтернету з мобільних пристроїв. Учасники та гості форуму зможуть скористатися WiFi мережею", – прокоментував радник президента Росії, відповідальний секретар оргкомітету Антон Кобяков.

Путін виступить на пленарній сесії форуму у п’ятницю. Разом з ним візьме участь президент Алжиру Абдельмаджид Теббун, який прибув з офіційним візитом до Росії.

Раніше організатори Петербурзького міжнародного економічного форуму також порадили іноземним учасникам взяти з собою готівкові долари і євро, оскільки тільки їх можна обміняти на рублі. Через обмеження роботи банківських карток систем Mastercard або Visa розрахуватися ними в Росії неможливо.

Як повідомлялося, після атаки безпілотників на Кремль у ніч на 3 травня у Москві почали глушити GPS у місцях поблизу маршрутів Путіна. Російська влада і раніше вдавалася до глушіння GPS після українських атак.