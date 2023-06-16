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Новини
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Перед виступом Путіна на економічному форумі відключили мобільний інтернет

путін

Учасників Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) попередили про перебої з мобільним інтернетом у день виступу російського президента Владіміра Путіна.

Про це повідомив організатор заходу Росконгрес у Telegram.

"У зв'язку з проведенням технічних робіт на інфраструктурі операторів мобільного зв'язку на майданчику проведення ПМЕФ 16.06.2023 року тимчасово не буде доступу до Інтернету з мобільних пристроїв. Учасники та гості форуму зможуть скористатися WiFi мережею", – прокоментував радник президента Росії, відповідальний секретар оргкомітету Антон Кобяков.

Путін виступить на пленарній сесії форуму у п’ятницю. Разом з ним візьме участь президент Алжиру Абдельмаджид Теббун, який прибув з офіційним візитом до Росії.

Раніше організатори Петербурзького міжнародного економічного форуму також порадили іноземним учасникам взяти з собою готівкові долари і євро, оскільки тільки їх можна обміняти на рублі. Через обмеження роботи банківських карток систем Mastercard або Visa розрахуватися ними в Росії неможливо.

Як повідомлялося, після атаки безпілотників на Кремль у ніч на 3 травня у Москві почали глушити GPS у місцях поблизу маршрутів Путіна. Російська влада і раніше вдавалася до глушіння GPS після українських атак.

Автор: 

інтернет (1342) мобільний зв’язок (790) путін володимир (1053) росія (14242)


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Топ коментарі
+12
Найсмішніше тут навіть не це, іноземним гостям (виявляється ще є й такі) рекомендували взяти із собою запас готівки, так як скористатися своїми банківськими картами вони не зможуть. Економічний форум, блет
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16.06.2023 14:00
+6
ну хоч готівку.. на наступний форум бедеть рекомандувати брати шишки і рєпу...
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16.06.2023 14:04
+4
Як ********** кацапирізні звучні назви - Росконгрес
А призвіща в них все одно від лаптей - секретар оргкомітету Кобяков.
🤣🤣🤣🤣🤣
лапті- вони ї в АФРІЦІ лапті
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16.06.2023 13:49
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Правила форума Рада форумчан
Як ********** кацапирізні звучні назви - Росконгрес
А призвіща в них все одно від лаптей - секретар оргкомітету Кобяков.
🤣🤣🤣🤣🤣
лапті- вони ї в АФРІЦІ лапті
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16.06.2023 13:49 Відповісти
"Кобяк" (тюркск) - "собака" ( в переносному значенні "чаклун-перевертень" що може обертаться собакою)
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16.06.2023 14:08 Відповісти
- Деньги я бы попросил вперед, - заявил архивариус, - это мое правило.

- А это ничего, что я золотыми десятками? - заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.

- По курсу приму. По девять с полтиной. Сегодняшний курс. (с)
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16.06.2023 14:20 Відповісти
Закордон попередили. Розрахунок на форумі тільки за кеш, банківські картки не котять
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16.06.2023 15:50 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/2FUoyYl5bfk https://www.youtube.com/shorts/2FUoyYl5bfk

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16.06.2023 13:58 Відповісти
Найсмішніше тут навіть не це, іноземним гостям (виявляється ще є й такі) рекомендували взяти із собою запас готівки, так як скористатися своїми банківськими картами вони не зможуть. Економічний форум, блет
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16.06.2023 14:00 Відповісти
ну хоч готівку.. на наступний форум бедеть рекомандувати брати шишки і рєпу...
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16.06.2023 14:04 Відповісти
А африканцам брати з собою мушли
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16.06.2023 14:12 Відповісти
)(уйло сцыкун даже не в кубе, а на два порядка. Такого сцыкла история ещё не видела
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16.06.2023 14:11 Відповісти
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16.06.2023 14:42 Відповісти
Прикольно, а відключити ***** так ніхто і не здогадався
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16.06.2023 14:43 Відповісти

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