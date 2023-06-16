"Укренерго" почало обмежувати електропостачання для промислових споживачів

У Полтавській області запроваджено обмеження споживання електроенергії для промисловості, побутові споживачі не обмежуються.

Як повідомили у пресслужбі оператора енергосистеми НЕК "Укренерго", обмеження пов'язане з пошкодженням мереж, виробництво електроенергії наразі повністю забезпечує потреби споживачів.

"Мережі після масованих ударів росіян все ще відновлюються і наразі у цьому регіоні не можуть забезпечити у повній мірі споживання промисловості, яке починає поступово зростати. Ми робимо все, щоб прискорити відновлення, але завдані ворогом пошкодження безпрецедентні і вимагають значного часу для відновлення", – пояснили в компанії.

Водночас експорт та імпорт електроенергії відсутні.

В "Укренерго" запевнили, що виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів, однак через ремонти на енергоблоках, а також зниження водопілля електростанції мають обмежені можливості для забезпечення потреб споживачів у вечірні години найбільшого споживання. Тому споживачів закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години з 19:00 до 22:00.

Як повідомлялося, минулого тижня Україна декілька разів просила про аварійну допомогу від енергосистем Румунії та Польщі через дефіцит потужності у вечірні години.