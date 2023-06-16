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Новини
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"Укренерго" почало обмежувати електропостачання для промислових споживачів

лэп

У Полтавській області запроваджено обмеження споживання електроенергії для промисловості, побутові споживачі не обмежуються.

Як повідомили у пресслужбі оператора енергосистеми НЕК "Укренерго", обмеження пов'язане з пошкодженням мереж, виробництво електроенергії наразі повністю забезпечує потреби споживачів.

"Мережі після масованих ударів росіян все ще відновлюються і наразі у цьому регіоні не можуть забезпечити у повній мірі споживання промисловості, яке починає поступово зростати. Ми робимо все, щоб прискорити відновлення, але завдані ворогом пошкодження безпрецедентні і вимагають значного часу для відновлення", – пояснили в компанії.

Водночас експорт та імпорт електроенергії відсутні.

В "Укренерго" запевнили, що виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів, однак через ремонти на енергоблоках, а також зниження водопілля електростанції мають обмежені можливості для забезпечення потреб споживачів у вечірні години найбільшого споживання. Тому споживачів закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години з 19:00 до 22:00.

Як повідомлялося, минулого тижня Україна декілька разів просила про аварійну допомогу від енергосистем Румунії та Польщі через дефіцит потужності у вечірні години.

Автор: 

електроенергія (4249) Укренерго (2000) Полтавська область (127)


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правильно навіщо нам промисловість. Геніальні рішення від зелених еканамістів.
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16.06.2023 14:10 Відповісти
Недарма ж вони вчились в Трускавецькому універі.
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16.06.2023 14:31 Відповісти
Ви нє панімаєтє! В Європє десяткі мілліонов жітєлєй страдают от нєхваткі елєктрікі!
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16.06.2023 14:39 Відповісти
Отак через деякий час і спливає правда про "все збили"...
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16.06.2023 14:50 Відповісти
зе-дебіли відключи дома, а заводи не чіпай, закінчені тварюки.
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16.06.2023 15:09 Відповісти
Відключи в США.
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17.06.2023 05:10 Відповісти
В США можуть дати тільки відсмоктати.
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17.06.2023 09:56 Відповісти

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