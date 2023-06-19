General Electric припинить ремонтувати турбіни для ТЕС у Росії через санкції

З 18 червня набули чинності санкції США, які забороняють американським компаніям надавати інжинірингові послуги у Росії.

Внаслідок цього турбіни виробництво американської General Electric (GE) на російських ТЕС можуть залишитися без сервісного обслуговування, пише російський "Коммерсант" із посиланням на співрозмовників у російському паливно-енергетичному комплексі (ПЕК).

В GE підтвердили, що компанія більше не зможе надавати інжинірингові послуги в Росії, уточнивши, що проводять "всебічну оцінку впливу нового пакету санкцій США на нашу роботу в регіоні".

У російських енергокомпаніях, які використовують машини GE, ситуацію не коментують. Сервісний контракт зазвичай передбачає як моніторинг і консультування, так і ремонт та заміну запчастин. Крім того, американські компанії закриють доступ до креслень та баз даних, без яких іноземні фахівці не зможуть проводити інспекції та ремонти на території Росії.

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Раніше німецька Siemens припинила надавати такі послуги Росії. Компоненти для турбін її виробництва російські компанії тепер закуповують через треті країни.

Іноземні турбіни на російських ТЕС виробляють приблизно 9% від встановленої потужності Єдиної енергосистеми Росії, близько 22 ГВт. З них загальна потужність турбін Siemens – близько 9 ГВт, а турбін GE – близько 5 ГВт.

Російський аналітик Юрій Мельников зауважив, що на турбінах GE працюють як потужні ГРЕС, так і відносно невеликі міські ТЕЦ, важливі для теплопостачання.

Загалом у Росії у всіх секторах промисловості працює понад 1700 іноземних турбін різної потужності, випливає з оцінок Мінпромторгу. Російські компанії можуть здійснювати сервіс 1300 із них.