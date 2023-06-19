General Electric припинить ремонтувати турбіни для ТЕС у Росії через санкції
З 18 червня набули чинності санкції США, які забороняють американським компаніям надавати інжинірингові послуги у Росії.
Внаслідок цього турбіни виробництво американської General Electric (GE) на російських ТЕС можуть залишитися без сервісного обслуговування, пише російський "Коммерсант" із посиланням на співрозмовників у російському паливно-енергетичному комплексі (ПЕК).
В GE підтвердили, що компанія більше не зможе надавати інжинірингові послуги в Росії, уточнивши, що проводять "всебічну оцінку впливу нового пакету санкцій США на нашу роботу в регіоні".
У російських енергокомпаніях, які використовують машини GE, ситуацію не коментують. Сервісний контракт зазвичай передбачає як моніторинг і консультування, так і ремонт та заміну запчастин. Крім того, американські компанії закриють доступ до креслень та баз даних, без яких іноземні фахівці не зможуть проводити інспекції та ремонти на території Росії.
Раніше німецька Siemens припинила надавати такі послуги Росії. Компоненти для турбін її виробництва російські компанії тепер закуповують через треті країни.
Іноземні турбіни на російських ТЕС виробляють приблизно 9% від встановленої потужності Єдиної енергосистеми Росії, близько 22 ГВт. З них загальна потужність турбін Siemens – близько 9 ГВт, а турбін GE – близько 5 ГВт.
Російський аналітик Юрій Мельников зауважив, що на турбінах GE працюють як потужні ГРЕС, так і відносно невеликі міські ТЕЦ, важливі для теплопостачання.
Загалом у Росії у всіх секторах промисловості працює понад 1700 іноземних турбін різної потужності, випливає з оцінок Мінпромторгу. Російські компанії можуть здійснювати сервіс 1300 із них.
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