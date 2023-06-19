У Дніпрі викрили масштабний наркосиндикат, який "кришували" правоохоронці

Правоохоронці викрили потужний наркосиндикат, який прикривали чотири посадовці одного з районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що під час масштабної спецопераціу Дніпрі затримали 9 наркоділків, у тому числі й правоохоронців.

"Мешканець Дніпра організував потужну злочинну організацію, яка торгувала метамфетаміном. До незаконного бізнесу він залучив навіть свою дружину. "Прикривали" цю діяльність 4 правоохоронці одного з районних управлінь Дніпропетровщини", – зазначили в ДБР.

Наркотики продавалися цілодобово на території однієї зі станцій техобслуговування автомобілів. Там була облаштована спеціальна кімната, де всі охочі могли не лише купити дозу, а й одразу вжити куплений товар. Коштувала така послуга 750 грн.

За попередніми даними, щомісяця ділки заробляли понад 1,5 млн грн.

Під час 35 обшуків були вилучені чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки та вже розфасовані пакунки з наркотиками. Затримано 9 осіб, четверо з яких – правоохоронці.

Усім затриманим повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, придбанні та збуті наркотичних речовин, організації місця для вживання наркотиків.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Слідство триває, встановлюється канал постачання наркотиків, вирішується питання обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.