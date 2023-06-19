Україна рекордно збільшила імпорт газових балонів

За 2022 рік до України імпортували близько 190 тисяч газових балонів, що в шість разів більше, ніж 2021 році. Найчастіше минулого року ввозили балони об’ємом 5-7 л, а також 25 та 27 літрові балони.

Про це повідомляє Українська асоціація скрапленого газу (УАСГ) з посиланням на дані Державної митної служби про імпорт порожніх балонів різної ємності у 2021-2022 роках, передає галузеве видання ExPro.

Так, тільки за листопад-грудень 2022 року було імпортовано більше половини річного обсягу, а саме 93,5 тис. балонів. Нагадаємо, в четвертому кварталі минулого року попит на газ у балонах стрімко зріс через масові відключення світла внаслідок ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури Росією.

За даними УАСГ, зростання ринку балонного газу минулого року склало 10-20% (120-200 тис. тонн на рік). Зокрема, у минулому році суттєво збільшилось використання скрапленого газу в балонах для приготування їжі та обігріву приміщень.

За даними асоціації, змінилась географія споживання в балонах. Через тимчасову відсутність електроенергії та природного газу на деокупованих та прифронтових областях в рази збільшився попит на балонний газ.