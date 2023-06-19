ДБР затримало керівництво Держпродспоживслужби Харківщини за вимагання хабарів
Працівники Державного бюро розслідувань затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області, яке тривалий час вимагало з місцевих підприємців сплачувати хабарі.
Як повідомляє пресслужба ДБР, керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу, до якої також залучили працівника служби та цивільну особу.
"У кожного з учасників була своя роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною", – пояснюють у відомстві.
Зазначається, що гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями й штрафами.
Наприклад, посадовці поставили умову одному з підприємств, яке займається виробництвом м’ясної продукції. Вони вимагали у підприємця віддавати їм по 30 тис. грн щомісячно. У разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності.
Усіх чотирьох членів організованої злочинної групи затримано після одержання чергового хабаря.
Під час слідчих дій у службових приміщеннях та місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад $100 тис. і 5 тис. євро.
Фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди організованою групою осіб. Їм уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави від 800 тисяч до 1 мільйона гривень.
ДБР не уточнює прізвищ підозрюваних. За даними на сайті головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, його очолює Олена Петренко.
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