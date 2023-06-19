ДБР затримало керівництво Держпродспоживслужби Харківщини за вимагання хабарів

Працівники Державного бюро розслідувань затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області, яке тривалий час вимагало з місцевих підприємців сплачувати хабарі.

Як повідомляє пресслужба ДБР, керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу, до якої також залучили працівника служби та цивільну особу.

"У кожного з учасників була своя роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною", – пояснюють у відомстві.

Зазначається, що гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями й штрафами.

Наприклад, посадовці поставили умову одному з підприємств, яке займається виробництвом м’ясної продукції. Вони вимагали у підприємця віддавати їм по 30 тис. грн щомісячно. У разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності.

Усіх чотирьох членів організованої злочинної групи затримано після одержання чергового хабаря.

Під час слідчих дій у службових приміщеннях та місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад $100 тис. і 5 тис. євро.

Фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди організованою групою осіб. Їм уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави від 800 тисяч до 1 мільйона гривень.

ДБР не уточнює прізвищ підозрюваних. За даними на сайті головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, його очолює Олена Петренко.