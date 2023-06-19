Coca-Cola купує виробника горілки Finlandia

Coca-Cola HBC – стратегічний партнер американської Coca-Cola у Європі досягла угоди про придбання виробника горілки Finlandia у корпорації Brown-Forman Finland .

Як повідомляється у пресрелізі Coca-Cola HBC, вартість угоди складе $220 мільйонів, її завершення очікується у другій половині 2023 року.

Finlandia була заснована в 1970 році та є провідним горілчаним брендом у Центральній та Східній Європі з річним обсягом продажів 24,7 мільйона літрів.

"Coca-Cola HBC займається дистрибуцією Finlandia та інших преміальних брендів міцних алкогольних напоїв понад 17 років, і це придбання ще більше збагатить і посилить її портфоліо на інших ринках", – зазначається у повідомленні.

Coca-Cola HBC є стратегічним партнером американської Coca-Cola, у портфель компанії входять бренди Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Schweppes, Kinley, Costa, Valser, Romerquelle, Fanta, Sprite, Powerade, Aquarius, Vitamin Water, FuzeTea, Cappy, Monster, Burn, Caffè Vergnano та Adez.

Корпорація Brown-Forman володіє портфелем алкогольних брендів, зокрема Jack Daniel's, Gentleman Jack, Woodford Reserve, Old Forester, Coopers’ Craft, The GlenDronach, Benriach, Glenglassaugh, Slane, Herradura, el Jimador, New Mix, Korbel, Sonoma-Cutrer, Finlandia, Chambord, Fords Gin, Gin Mare, and Diplomático Rum.