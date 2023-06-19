ЄБРР підпише з Україною три меморандуми у сфері енергетики

Європейський банк реконструкції та розвитку планує підписати з Україною на поточному тижні документи про посилення енергобезпеки, агро- та фінансового сектору країни.

Про це заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо, передає Укрінформ.

"ЄБРР з самого початку має дуже практичну мету: підтримувати стійкість реального сектору української економіки тут і зараз, приділяючи першочергову увагу енергетичній безпеці, життєво важливій інфраструктурі, продовольчій безпеці та підтримці приватного сектору. На етапі відбудови, на додаток до продовження підтримки реформ, ми плануємо працювати ще активніше в цих напрямах і продовжувати підтримку ключових секторів економіки України", – зазначила очільниця банку.

21-22 червня у Великій Британії відбудеться конференція з питань відновлення України. ЄБРР як найбільший інституційний інвестор в Україні з її глибоким знанням долучиться до обговорень про майбутнє відновлення, його планування та фінансування.

В рамках конференції ЄБРР має намір підписати три меморандуми про взаєморозуміння з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо подальшої роботи над посиленням енергетичної безпеки України. Один із цих меморандумів стосуватиметься гідроенергетики з урахуванням ситуації на Каховській ГЕС, інші два – електроенергетики та газового сектору.

Банк планує також підписати під час конференції два проєкти: один в секторі агробізнесу в межах напряму "Забезпечення продовольчої безпеки" і ще один – у секторі фінансових установ у межах напряму "Забезпечення стійкості приватного сектору".

Зазначається, що 21 червня Рено-Бассо підпише від імені ЄБРР меморандум про взаєморозуміння з 17 фінансовими організаціями розвитку щодо співпраці у межах спільних інвестицій в Україні, в основному у приватному секторі. Підписання цього меморандуму стане наступним кроком після досягнутої у травні домовленості між ЄБРР і фінансовими організаціями розвитку з країн "Великої сімки" щодо створення спільної платформи для інвестицій в Україну. ЄБРР також підпише заяву про наміри щодо відновлення ринку страхування в Україні.