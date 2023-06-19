Влада Києва витратить 47 мільйонів на ремонт відрізка вулиці

У зв’язку із проведенням ремонту у Києві до 30 вересня частково обмежили рух транспорту по вулиці Данила Щербаківського.

Як повідомили у пресслужбі комунальної корпорації "Київавтодор", в рамках "масштабного поточного ремонту" вулиці оновлять покриття на ділянці від площі Марченка до вулиці Вовчогірської.

За даними у системі Prozorro, наприкінці квітня "Київавтодор" оголосив тендер на поточний ремонт відрізка вулиці Данила Щербаківського (від вул. Вовчогірська до пл. Василя Марченка) очікуваною вартістю 48,11 млн грн. Його переможцем визнали єдиного учасника – ТОВ "Автомагістраль-Південь", яке запропонувало виконати роботи за 47,2 млн грн.

Як повідомлялося, з 13 червня у Києві розпочинається реконструкція Дегтярівського шляхопроводу в складі транспортної розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка, яка триватиме до 30 листопада. Підряд на виконання робіт за 920 мільйонів гривень отримало ТОВ "Ростдорстрой".