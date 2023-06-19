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Новини
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Офіс президента проситиме у партнерів $40 мільярдів на "зелену металургію"

шурма

Україна проситиме у партнерів до $40 мільярдів для фінансування першої частини "Зеленого плану Маршалла" для відновлення своєї економіки.

Про це заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповів Reuters напередодні початку міжнародної конференції з відновлення України у Лондоні.

За словами чиновника, $40 мільярдів потрібно на початкову фазу реконструкції української економіки, яка передусім буде спрямована на металургійну галузь.

Він нагадав, що у 2021 році цей сектор забезпечив близько 10% ВВП України, третину доходів від експорту, в ньому було зайнято близько 600 тисяч людей. На його частку також припадає 15% викидів вуглецю в Україні. На думку Шурми, тепер є можливість побудувати промисловість, що базується на відновлюваних джерелах енергії.

"Якщо ви маєте відновлювати, то логічно відновлювати екологічне виробництво відповідно до нових технологій... Наше бачення полягає в тому, щоб побудувати екологічно чисту сталеливарну промисловість в Україні з обсягом виробництва 50 мільйонів тонн (на рік, – ред.)", – розповів Шурма.

На його думку, це дозволить країні стати найдешевшим у світі постачальником екологічно чистої сталі та доповнить зусилля Європи з декарбонізації, які передбачають інвестиції в нову вітрову, сонячну, атомну та гідроенергію.

Читайте також: Офіс президента планує підвищити акцизи на алкоголь та пальне до рівня європейських, – Шурма

Шурма розповів, що багато пошкоджених старих металургійних заводів країни були побудовані неподалік від джерел вугілля як джерела енергії, але тепер їх можна було б будувати ближче до родовищ залізної руди та подалі від Донбасу.

За його словами, щоб зібрати $20-40 мільярдів початкового фінансування, Україна планує створити коаліцію за участі представників промисловості, державного та приватного секторів для розробки плану, включно з виконанням початкової роботи над проєктами.

Підготовчі роботи, ймовірно, триватимуть рік-півтора, хоча, за словами Шурми, "якщо бути реальним, фактичне будівництво розпочнеться лише після закінчення війни".

Він уточнив, що фінансування планується залучати від експортно-кредитних агентств інших країн, через Український фонд розвитку, власний капітал діючих компаній, перехідне фінансування ЄС, а також кредити приватного сектора.

Як повідомлялося, Ростислав Шурма з 2006 по 2019 рік працював у структурах "Метінвесту" Ріната Ахметова, з листопада 2021 року він курує економічний блок у Офісі президента на посаді заступника його голови.

Автор: 

металургія (934) метал (491) Офіс Президента (183) Шурма Ростислав (81)


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Топ коментарі
+44
дайте грошей, та відверніться
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19.06.2023 16:38
+32
Це майже одне і те саме, що і "зелений асфальт".
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19.06.2023 16:55
+31
Януковський риг Шурма повідомив про те, що збирається розвести та кинути ЄС на 40 мільярдів доларів.

Апетити ригів ростуть. Саша Янукович починає виглядати невинним немовлям.
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19.06.2023 16:42
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Я розумію що якщо замінити вугілля або газ електрикою то виробництво металу стане менш шкідливим для навколишнього середовища, але тоді насамперед треба розвивати енергетику, і вже як наслідок більш екологічну металургію, а не навпаки!!!
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19.06.2023 16:38 Відповісти
хто там що розвивати хоче. хочуть грошей, просять на все. може на щось дадуть
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19.06.2023 16:39 Відповісти
+💯!

на ЗЄльону ЗЄбанатику 👿

думають знайшли лохів.

після війни в СРСР в першу чергу розвивали виробництво будівельних матеріалів....

.
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19.06.2023 17:11 Відповісти
дайте грошей, та відверніться
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19.06.2023 16:38 Відповісти
а що, війну вже виграли
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19.06.2023 20:54 Відповісти
та отож
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19.06.2023 21:21 Відповісти
на удавку зеленого кольору їм тре скинутися... тут ми самі це проволонтеримо, жодних для цієї справи міжнародних вливань не потрібно.
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19.06.2023 16:39 Відповісти
Доки триватеме війна і не поборена корупція ніхто таких коштів не виділить.
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19.06.2023 16:40 Відповісти
Задумка не погана -- потягнути гроші до Ахметова .
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19.06.2023 16:40 Відповісти
Януковський риг Шурма повідомив про те, що збирається розвести та кинути ЄС на 40 мільярдів доларів.

Апетити ригів ростуть. Саша Янукович починає виглядати невинним немовлям.
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19.06.2023 16:42 Відповісти
А що так можна було ?
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19.06.2023 16:45 Відповісти
Якщо дебілоїди всього через 5 років після Януковича обирають президентом його корпоративного шута, то можна.
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19.06.2023 18:05 Відповісти
Дурні повинні страждати
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19.06.2023 18:27 Відповісти
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19.06.2023 16:43 Відповісти
Все ! Наші корупционери вже нишпорять по кишенях ЄС. Не дочекались поки туди приймуть!
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19.06.2023 16:43 Відповісти
Я не сильно знаю, что такое "зелена металургія", но сама идея мне нравится.
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19.06.2023 16:47 Відповісти
Це майже одне і те саме, що і "зелений асфальт".
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19.06.2023 16:55 Відповісти
Я не видел "зелений асфальт". А вот покрашенный черный асфальт и красную тротуарную плитку в Харькове, так это показывали в СМИ.
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19.06.2023 17:07 Відповісти
А ти зворотний бік Місяця бачив? А він є.
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19.06.2023 17:21 Відповісти
АТобі подобаються жінки,котрих Ти не знаєш і не бачив???
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19.06.2023 17:16 Відповісти
/..зелена блудня виконує забаганки ахметова та бойки....непереможний янелох поборов олегархів але олегархи керують верховною радою...оф.президента та самим президентом...жах...ганьба...огидно...куди ж ви будите тікати після війни....НЕПОТРІБНО БУТИ ВАНГОЮ...зеленська вже домовляється з ізраельом...А ІЗРАЕЛЬ НАВІТЬ ЗЛОЧИНЦІВ НЕВИДАЄ...
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19.06.2023 16:48 Відповісти
Якщо це потрібно Рінату Ахметову, нехай сам бере позику на цю суму на загальних підставах.
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19.06.2023 16:50 Відповісти
Не тільки Ахметов. Металургія - це і Пінчук, і Коломойський. Ще Жеваго, але зелені його і так роздінуть
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19.06.2023 17:24 Відповісти
А відсудити збитки у рашки вони не хочуть? З якого рожна Європейські банки будуть інвестувати? Під якими гарантіями і умовами? З таким же успіхом вони скоріш побудують цю промисловість де інде і подалі від загрози втратити усе знов , коли кацапстан знов надумає пуляти свої ракети..
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19.06.2023 19:59 Відповісти
гатоф прінять с любой стараньі в любом калічествє?
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19.06.2023 16:54 Відповісти
....ОГИДНО ІНШЕ...ПОКИ ПЕРЕСІЧНІ ГРОМАДЯНИ ЖИВУТЬ НА МІНІМАЛКУ ЯКЩО ПРАЦЮЄШ...ТА НА ПЕНСІЮ ЯКОЇ НАХРЕН НІ НА ШО НЕВИСТАЧАЄ...А ІНШІ ВІДДАЮТЬ НАЙДОРОЖЧЕ ..ЖИТТЯ...ТО ТАКІ СОБІ ЗЕЛЕНОБОБСЬКІ УРЯДИ ТА РАДНИКИ ТА МОНО БІЛЬШІСТЬ ..ГРАБУЮТЬ ЧЕРЕЗ СЧЕМИ..ТА ДУРЯТЬ ЄВРОПУ...ЯКЕ НАТО ..ЯКИЙ ЄВРОСОЮЗ...ВИ ЗРОБИЛИ ВСЕ ЩОБ НАС НІКОЛИ НЕВЗЯЛИ НІ ТУДИ НІ ТУДИ...А ОГИДНО ЯК ВОНИ БАЛОЧКИ РОЗКАЗУЮТЬ 73 ВІДСОТКАМ...А ВИ НАЇЛИСЯ СКУМБРІЇ ПО 8...ТА ОТРИМАЛИ ЗАРП.4 ТИС ДОЛЛАРІВ...ТО НЕ ВІН ЯНЕЛОХ ТО ВИ 73 ВІДСОТКІВ ЛОХИ ВІН З ШОБЛОМ І ОЛЕГАРХАМИ ЗРОБИЛИ ВАС РАЗОМ....
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19.06.2023 16:54 Відповісти
Дочого тут ОП, в нас що є державні металкргійні комбінати? Ахметов, тільки для того, щоб у Донецьку проходил ЄВРО-2012, розібрав на ДМЗ домни і встановив елєктросталєплавильні печі. Створить умови олігархам і все буде!
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19.06.2023 16:55 Відповісти
Ермак , що думає , що на Заході, заможні люди такі ж інфантільні як 73% населення України, хай назаве 10 ть причин чому це Україна більш приваблива за Румунію Болгарію чи Іспанію. Розбудувати бізнес без нянь просто не можливо. Та кго це зацікавить ? Та є ще риторичне питання, а чому зараз економіка не квітне на воєнних замовленнях . У всьому Світі це Колондайк, тільки не В Україні це буде як милиард дерев або зарплатня вчителів Звіздят та не морщаться
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19.06.2023 16:58 Відповісти
дерьмак: "брат дєніска паміраєт, $40 млрд просит"
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19.06.2023 17:04 Відповісти
https://biz.censor.net/user/520686 Видає , ще як
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19.06.2023 17:05 Відповісти
Тобто у Ахмєтова грошей нема ? На футбол є , а на зелену металургію нема ?
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19.06.2023 17:06 Відповісти
а розподілом коштів займатиметься дєрьмак... тобото, зелена підорня вважає, що на заході живуть такі ж примітивні дегенарти, як і вони...
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19.06.2023 17:08 Відповісти
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19.06.2023 17:10 Відповісти
Я в шоке от этих пидоров!. А харя не треснет - просить 40 лярдов себе на карман, "зеленую" металлургию развивать он собрался
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19.06.2023 17:10 Відповісти
дайте грабіжникам,котрі підносять тарифи на світло українцям , грошей щоб вони варили сталь і купляли футболістів (куй с нім по 30млн баксів за штуку).але й нерухомість на де-кілька лярдів в Європі і яхти ціною під млрд.І все під проценти.котрі будуть віддавати пра- пра правнуки українців
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19.06.2023 17:13 Відповісти
Можна взагалі нічого не відновлювати,бо як не крути, а відновлення це завждина руку власнику бізнеса. Звичайно що іекономіки в нас не буде як такої, але головне тут - справедливість
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19.06.2023 22:45 Відповісти
Хотілось би, щоб інвестиціями займались вже інші руки.
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19.06.2023 17:14 Відповісти
А де там ідеться про інвестиції
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19.06.2023 23:58 Відповісти
Ну, про подарунки!
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20.06.2023 00:34 Відповісти
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19.06.2023 17:17 Відповісти
Шота мне подсказывает, шо у это мадамы любимое блюдо заливная Гыба.
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19.06.2023 19:27 Відповісти
депутанам після закінчення їх каденції чому не скасовують, воно не хоче розказати?
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20.06.2023 03:49 Відповісти
Офіс президента думає, що на Заході дебіли і після "великого біудівництва" асфальту можна буде замутіть велике "зеленометалургівництво"
Наївні діти. Там де Єрмак із Зелею вчились, Західні чиновники вже викладали
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19.06.2023 17:19 Відповісти
Все правильно, холопи мають мріяти про пайку хліба. Все - на розбудову імперій Коломойського, Пінчука та Ахметова!
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19.06.2023 17:21 Відповісти
Сподіваюсь не дадуть.Вже набридла нахабність і мирзенність зелених тварюк.
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19.06.2023 17:39 Відповісти
Ну теперь у Ахметки гудок будет зелёным.
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19.06.2023 17:40 Відповісти
Ну а шо? Янык вроде 60Є просил
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19.06.2023 18:19 Відповісти
160 млрд.
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19.06.2023 19:29 Відповісти
що у нас уже й металургія покрилась зеленою пліснявою? просто треш зеленого шапіто...
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19.06.2023 18:37 Відповісти
Правительство просит инвестиции для кого? У нас есть государственные металлургические предприятия?
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19.06.2023 18:50 Відповісти
Там хіба мова іде про інвестиції? З тексту випливає, що планують залучити пільгові фінанси у вигляді кредитів через державні і приватні структури, а також у вигляді допомоги на відбудову. Я так зрозумі
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20.06.2023 00:04 Відповісти
А не злипнеться? Невже ЄС поведеться на цю #идівську байду? Знову подарувати рудому таргану його улюблену металургійну монополію? Бл@дь, і знову - як не дєрьмак, так шурма, як не шурма, так ще якийсь єврєйскій мальчік
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19.06.2023 18:53 Відповісти
Ті гроші ще не дали, а в нас люди вже переживають, кому вони дістануться))Більше ста тисяч робочих місць, на секундочку
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19.06.2023 22:41 Відповісти
Україна проситиме у партнерів до $40 мільярдів для фінансування першої частини "Зеленого плану Маршалла" для відновлення своєї економіки. Джерело: https://biz.censor.net/n3425582
НЕ ДАВАЙТЕ ВОРАМ ГРОШЕЙ, КОЛОМОЙША З АХМЕТОМ РОЗСУЮТЬ ПО КИШЕНЯМ І ПОПРОСЯТЬ ЩЕ.
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19.06.2023 19:03 Відповісти
Прошу, не давайте
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19.06.2023 19:08 Відповісти
Ключове питання-які саме заводи, що належать приватним власникам збираються відбудовувати зелені кукли олігархів за державший кошт?
І Шаурма цей-син давнішнього регіонала із Львівщини Шаурми звісно що працює у ЕрЗя.
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19.06.2023 19:08 Відповісти
Відбудова чиїх заводів не образила б ваші почуття? Списком, будь ласка. (відчуваю, що там щось накшталт "чесна, сильна, щедра людина, яка віддає половину свого доходу мені, а іншу половину ділить між усім народом України)
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19.06.2023 22:43 Відповісти
а у вас є інший список де металургійними комбінатами ГОКами, шахтами електрикою і газом володіє хтось інший за колаборантів ахметова пінчука і фірташа?
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20.06.2023 13:28 Відповісти
Що це за словесний пронос? Ти Шаурма? Шаурма, відбудова будь-яких приватних заводів за рахунок державних коштів може задовольняти тільки самих олігархів, чи зелену обслугу цих олігархів. Навіть одбиті зебіли відчують дискомфорт. Так зрозуміло?
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21.06.2023 01:59 Відповісти
в рыгоаналов даже дети тупее их самих, деградация тупой ваты, *********** ахметовский клоун что канибалл не 40 млрд получит а санкции и конфискацию замков леопольда по всей Европе
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19.06.2023 19:28 Відповісти
Європа вже давно вийшла з Середньовіччя, отже для конфіскації чийогось майна мають бути серйозні причини))
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19.06.2023 22:44 Відповісти
тільки по одній схемі Роттердам ахметов вкрав 40 млрд грн., а ще були вкрадені підприємства Укррудпрому, віджаті заводи в маріуполі, обленрго і електростанції, укртелеком, причом укртелеком канібал крав не через офшори а через одну країну ЕС
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20.06.2023 13:17 Відповісти
Четыре года назад действующий заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма работал генеральным директором металлургического комбината "Запорожсталь" из группы "Метинвест" олигарха Рината Ахметова.
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19.06.2023 19:32 Відповісти
А ведь как хорошо в детстве играл на скрипочке.
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19.06.2023 19:36 Відповісти
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19.06.2023 19:41 Відповісти
Але ж паразитам все мало, і так нажилися на захмарних тарифах "зеленої енергетики", так давай ще на металургію, щоб знову продавати сировину - руду, сталь, замість того, щоб самим виробляти з металу озброєння, машини, верстати. І взагалі, "зелена енергетика" не по кишені країні із слабкою економікою, відсутністю електронної промисловості, що робить цю ж "зелену енергетику" вдвічі більш затратною, оскільки все треба імпортувати.
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19.06.2023 19:41 Відповісти
За фактом можна сказати, що декарбонізації ми ще не маємо, як немає і виробництва "зеленої" сталі. Хоча приватний бізнес уже має серйозні плани з цього приводу. Війна дуже багато планів зруйнувала, але треба пристосовуватися до сьогоднішніх реалій і йти вперед
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19.06.2023 22:18 Відповісти
Йди в сраку, зі своїми квартальними підарасами. Ти вкурило,чучело зелене?.
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20.06.2023 00:39 Відповісти
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19.06.2023 20:01 Відповісти
Ще й цього гебритого "абхазп"всунули.
Ця небрита *******,буде сидіти в Гуантанамо Бей.
Ніхто зеленим нічого просто так не дасть.
Цих молодих їюучих "ригів"треба слати за кацапським кораблем. Тобто ******, де цим животним і місце, особливо шпигунки хламідії
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20.06.2023 00:50 Відповісти
«Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Александра Ивановича за руку и быстро забормотал:

- Дай миллион, дай миллион, дай миллион!

После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху»
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19.06.2023 20:03 Відповісти
ОП-філіал кремля.
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19.06.2023 20:46 Відповісти
Краще на "зелені барабани"...
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19.06.2023 21:08 Відповісти
ще до початку війни, глобальна сталеливарна промисловість опинилася на порозі серйозних змін. Дедалі більше країн приходять до розуміння необхідності переходу на більш екологічне виробництво
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19.06.2023 22:09 Відповісти
Навіщо зеленому зброду мільярди на відновлення, якщо всі вони в той час будуть пожиттєво на зоні ?
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19.06.2023 22:11 Відповісти
Чому ні. Металургія в нас це чи не єдина галузь промисловості, яка реально на даний момент працює. Можна почати відновлювати економіку з неї
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19.06.2023 22:31 Відповісти
так тоді навіщо ахметові бабло якщо його вкрадені заводи реально працюють?
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20.06.2023 13:35 Відповісти
Мадам, не у НАС, а у РЖАВОГО.
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19.06.2023 23:16 Відповісти
ЭТО ПРОРЫВ! ЭКОМЕТАЛЛ! БЕЗ ГМО!
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19.06.2023 23:17 Відповісти
BBC
Україна може виграти війну, але втратити після цього свій шанс - The Times.

Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.

Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.

Приватні інвестори потребуватимуть чималих гарантій (і вигідних умов, як-от субсидоване страхування), перш ніж вони вкладуть гроші. Тому основний внесок припаде на державні й багатосторонні інституції.

Оскільки міжнародні донори й кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні кошти і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.

Йдеться про колосальні суми: сотні мільярдів у вигляді грантів та кредитів на відновлення інфраструктури, промисловості та житла. "План Маршалла для України" стане найбільшим у світі проєктом з реконструкції на тлі великих очікувань у серйозно травмованій країні та за багатостороннього політичного втручання.

У цій ситуації, зазначає The Times, мають бути повчальними уроки Іраку й Афганістану. Там західні підрядники, часто з потужними зв'язками, використовували систему вміло й прибутково, з результатами, які часто були незначними, а іноді й шкідливими.

Є побоювання, що Україна теж може стати майданчиком для "з'ясовування стосунків" між великими західними компаніями та українськими можновладцями, які дбатимуть про власне післявоєнне процвітання, а не про загальне благо, пише видання.

Корупція підживлює скептицизм. Якщо виявиться, що початкові кошти, виділені на реконструкцію, витрачені даремно або розкрадені, доброзичливість зменшиться й на безпековому фронті.

Часу обмаль, але рішення зрозумілі, зазначає автор статті. Це - прозорість завжди й всюди. Будувати знизу вгору. Необхідно зосередитись на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі. Не можна дозволити політично впливовим компаніям обходити запобіжні заходи. Важливо пам'ятати, що будь-яку корупцію значно погіршують ті, хто підтримує її на Заході, резюмує видання.

На прикладі Віктора Пінчука видно, як олігархи готовляться до великого розкрадання і готують собі лобістів.
5 років тому Віктор Пінчук став членом міжнародного консультативного комітету Atlantic Council. У свою чергу, старший науковий співробітник Atlantic Council Євразійського центру Андерс Ослунд увійшов до складу Наглядової ради Банку Кредит Дніпро, що належить зятю Леоніда Кучми.
Atlantic Council - американський аналітичний центр та одна з провідних експертних платформ у США.
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19.06.2023 23:18 Відповісти
Боже мій, ці ідіоти, ще не розуміють, що спасти Україну зараз шанси ще малі. А вони вже гроші дерибанять.
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20.06.2023 01:38 Відповісти
А можливо все вони прекрасно розуміють. Спішать все розікрасти, бо знають що кацапи їм не дауть цього зробити. От так вони вірять в перемогу.
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20.06.2023 17:49 Відповісти
А я против. В воюющей стране! Министр обороны обкрадывает нас на милиарды на яйцах, на несуществующих поставщиках оружия, считая и нас и заруежных партнеров за дураков!
СБУ, НАБы, САПы, все ти потешные антикоррупционные структурки, куда судьи, депутатывсех уровней устроили своих деток, НЕ РАБОТАЮТ!
Резников и все по этой воровской цепочке из МО уже давно должны быи сидеть пожизненно с конфискацией! Кто вас примет в ЕС и НАТО по упрощенке? Кто вам даст 50 млрд?!
Зеленский, до сих пор не видишь коррупции? Может тебе барабан в жопу засунуть в бомбоубежище, для снятия нервного напряжения? Когда же вы все наворуетесь, суки?
Сколько вам надо навороваться и успокоиться?!
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20.06.2023 09:56 Відповісти
АХАХАХАХАХ

більше нічого написати з цього приводу
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20.06.2023 11:53 Відповісти
я не проти зеленої металургії, але наша влада - дуже корумпована, а це означає, що буде старатись заробити на всіх добрих починаннях.. тому сприймаю з долею скептицизму і надією, що коли це буде втілюватись, то при владі чесні люди будуть
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20.06.2023 14:06 Відповісти

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