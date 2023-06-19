Офіс президента проситиме у партнерів $40 мільярдів на "зелену металургію"
Україна проситиме у партнерів до $40 мільярдів для фінансування першої частини "Зеленого плану Маршалла" для відновлення своєї економіки.
Про це заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповів Reuters напередодні початку міжнародної конференції з відновлення України у Лондоні.
За словами чиновника, $40 мільярдів потрібно на початкову фазу реконструкції української економіки, яка передусім буде спрямована на металургійну галузь.
Він нагадав, що у 2021 році цей сектор забезпечив близько 10% ВВП України, третину доходів від експорту, в ньому було зайнято близько 600 тисяч людей. На його частку також припадає 15% викидів вуглецю в Україні. На думку Шурми, тепер є можливість побудувати промисловість, що базується на відновлюваних джерелах енергії.
"Якщо ви маєте відновлювати, то логічно відновлювати екологічне виробництво відповідно до нових технологій... Наше бачення полягає в тому, щоб побудувати екологічно чисту сталеливарну промисловість в Україні з обсягом виробництва 50 мільйонів тонн (на рік, – ред.)", – розповів Шурма.
На його думку, це дозволить країні стати найдешевшим у світі постачальником екологічно чистої сталі та доповнить зусилля Європи з декарбонізації, які передбачають інвестиції в нову вітрову, сонячну, атомну та гідроенергію.
Шурма розповів, що багато пошкоджених старих металургійних заводів країни були побудовані неподалік від джерел вугілля як джерела енергії, але тепер їх можна було б будувати ближче до родовищ залізної руди та подалі від Донбасу.
За його словами, щоб зібрати $20-40 мільярдів початкового фінансування, Україна планує створити коаліцію за участі представників промисловості, державного та приватного секторів для розробки плану, включно з виконанням початкової роботи над проєктами.
Підготовчі роботи, ймовірно, триватимуть рік-півтора, хоча, за словами Шурми, "якщо бути реальним, фактичне будівництво розпочнеться лише після закінчення війни".
Він уточнив, що фінансування планується залучати від експортно-кредитних агентств інших країн, через Український фонд розвитку, власний капітал діючих компаній, перехідне фінансування ЄС, а також кредити приватного сектора.
Як повідомлялося, Ростислав Шурма з 2006 по 2019 рік працював у структурах "Метінвесту" Ріната Ахметова, з листопада 2021 року він курує економічний блок у Офісі президента на посаді заступника його голови.
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думають знайшли лохів.
після війни в СРСР в першу чергу розвивали виробництво будівельних матеріалів....
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Апетити ригів ростуть. Саша Янукович починає виглядати невинним немовлям.
Наївні діти. Там де Єрмак із Зелею вчились, Західні чиновники вже викладали
НЕ ДАВАЙТЕ ВОРАМ ГРОШЕЙ, КОЛОМОЙША З АХМЕТОМ РОЗСУЮТЬ ПО КИШЕНЯМ І ПОПРОСЯТЬ ЩЕ.
І Шаурма цей-син давнішнього регіонала із Львівщини Шаурми звісно що працює у ЕрЗя.
Ця небрита *******,буде сидіти в Гуантанамо Бей.
Ніхто зеленим нічого просто так не дасть.
Цих молодих їюучих "ригів"треба слати за кацапським кораблем. Тобто ******, де цим животним і місце, особливо шпигунки хламідії
- Дай миллион, дай миллион, дай миллион!
После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху»
Україна може виграти війну, але втратити після цього свій шанс - The Times.
Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.
Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.
Приватні інвестори потребуватимуть чималих гарантій (і вигідних умов, як-от субсидоване страхування), перш ніж вони вкладуть гроші. Тому основний внесок припаде на державні й багатосторонні інституції.
Оскільки міжнародні донори й кредитори за політичними вказівками надаватимуть величезні кошти і робитимуть це швидко, можливості для відкатів і хабарництва будуть величезними.
Йдеться про колосальні суми: сотні мільярдів у вигляді грантів та кредитів на відновлення інфраструктури, промисловості та житла. "План Маршалла для України" стане найбільшим у світі проєктом з реконструкції на тлі великих очікувань у серйозно травмованій країні та за багатостороннього політичного втручання.
У цій ситуації, зазначає The Times, мають бути повчальними уроки Іраку й Афганістану. Там західні підрядники, часто з потужними зв'язками, використовували систему вміло й прибутково, з результатами, які часто були незначними, а іноді й шкідливими.
Є побоювання, що Україна теж може стати майданчиком для "з'ясовування стосунків" між великими західними компаніями та українськими можновладцями, які дбатимуть про власне післявоєнне процвітання, а не про загальне благо, пише видання.
Корупція підживлює скептицизм. Якщо виявиться, що початкові кошти, виділені на реконструкцію, витрачені даремно або розкрадені, доброзичливість зменшиться й на безпековому фронті.
Часу обмаль, але рішення зрозумілі, зазначає автор статті. Це - прозорість завжди й всюди. Будувати знизу вгору. Необхідно зосередитись на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі. Не можна дозволити політично впливовим компаніям обходити запобіжні заходи. Важливо пам'ятати, що будь-яку корупцію значно погіршують ті, хто підтримує її на Заході, резюмує видання.
На прикладі Віктора Пінчука видно, як олігархи готовляться до великого розкрадання і готують собі лобістів.
5 років тому Віктор Пінчук став членом міжнародного консультативного комітету Atlantic Council. У свою чергу, старший науковий співробітник Atlantic Council Євразійського центру Андерс Ослунд увійшов до складу Наглядової ради Банку Кредит Дніпро, що належить зятю Леоніда Кучми.
Atlantic Council - американський аналітичний центр та одна з провідних експертних платформ у США.
СБУ, НАБы, САПы, все ти потешные антикоррупционные структурки, куда судьи, депутатывсех уровней устроили своих деток, НЕ РАБОТАЮТ!
Резников и все по этой воровской цепочке из МО уже давно должны быи сидеть пожизненно с конфискацией! Кто вас примет в ЕС и НАТО по упрощенке? Кто вам даст 50 млрд?!
Зеленский, до сих пор не видишь коррупции? Может тебе барабан в жопу засунуть в бомбоубежище, для снятия нервного напряжения? Когда же вы все наворуетесь, суки?
Сколько вам надо навороваться и успокоиться?!
більше нічого написати з цього приводу