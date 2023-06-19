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Новини
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Мінцифри хоче видавати ліценції на виробництво боєприпасів для безпілотників

безпілотник

Міністерство цифрової трансформації спільно з державними органами працює над можливістю надати українським компаніям отримувати ліценції на виробництво боєприпасів для БПЛА.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Ми намагаємось максимально сфокусуватись на виробництві безпілотників та спростити бюрократичні процедури для виробників. Ми запустили в роботу постанову, яка дозволить компаніям отримати ліцензії на виробництво боєприпасів для БПЛА. Ринок починає розширюватись, кількість безпілотників зростає, тому необхідно збільшувати і кількість боєприпасів, які вони зможуть використовувати", – сказав віцепрем'єр.

Федоров уточнив, що наразі команда Мінцифри співпрацює в цьому напрямку з представниками Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Ринок із виробництва дронів зростає в геометричній прогресії. Зараз вже є десятки компаній, які готові до контрактування. Потрібно й надалі сприяти максимальному його розвитку. Очікуємо, що відповідну постанову уряд підтримає вже протягом найближчих тижнів", – додав Федоров.

Як повідомлялось, за понад 11 місяців існування проєкту "Армія дронів" за кошти United24 придбали 3 864 комплекси БПЛА. Сума укладених контрактів становить понад 4,3 млрд грн. Також Центри підготовки операторів БПЛА навчили 10 тис. військових керувати "крилами" за 10 місяців.

Автор: 

безпілотник (538) боєприпаси (140) ліцензія (754) Федоров Михайло (258)


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А без ліцензій ніяк не можна? Дозволити всім спроможним виробляти те, що потрібно. Чи руки ********* і на цьому нажитись?
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19.06.2023 18:01 Відповісти
Ідіоти, Мадяр вже давно виробляє в промислових масштабах без ліцензій нах.
Схоже до нього прийдуть від татарова і закриють.
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22.07.2023 00:42 Відповісти

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