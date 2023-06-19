Мінцифри хоче видавати ліценції на виробництво боєприпасів для безпілотників

Міністерство цифрової трансформації спільно з державними органами працює над можливістю надати українським компаніям отримувати ліценції на виробництво боєприпасів для БПЛА.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Ми намагаємось максимально сфокусуватись на виробництві безпілотників та спростити бюрократичні процедури для виробників. Ми запустили в роботу постанову, яка дозволить компаніям отримати ліцензії на виробництво боєприпасів для БПЛА. Ринок починає розширюватись, кількість безпілотників зростає, тому необхідно збільшувати і кількість боєприпасів, які вони зможуть використовувати", – сказав віцепрем'єр.

Федоров уточнив, що наразі команда Мінцифри співпрацює в цьому напрямку з представниками Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Ринок із виробництва дронів зростає в геометричній прогресії. Зараз вже є десятки компаній, які готові до контрактування. Потрібно й надалі сприяти максимальному його розвитку. Очікуємо, що відповідну постанову уряд підтримає вже протягом найближчих тижнів", – додав Федоров.

Як повідомлялось, за понад 11 місяців існування проєкту "Армія дронів" за кошти United24 придбали 3 864 комплекси БПЛА. Сума укладених контрактів становить понад 4,3 млрд грн. Також Центри підготовки операторів БПЛА навчили 10 тис. військових керувати "крилами" за 10 місяців.