Збитки на 30 мільйонів: Суд арештував заступника мера Чернігова

Суд арештував заступника Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора Геращенка з альтернативою внесення застави у розмірі 32 мільйони гривень.

Як повідомляє пресцентр СБУ, посадовця підозрюють у привласненні бюджетних грошей при закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року.

"Вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. При цьому збитки державі сягнули понад 30 млн грн. Ця сума підтверджена ініційованими Службою безпеки судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, для реалізації схеми підозрюваний "скоординував" свої дії з керівництвом компанії-постачальника.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику про підозру ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Розслідування для встановлення всіх обставин злочину триває.

Як повідомлялося, 1 лютого Львівський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про прозбавлення мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати протягом року посаду міського голови. Мери міст-мільйонників, а також інші мери, які прибули на суд підтримати Владислава Атрошенка, назвали це рішення загрозою демократії.