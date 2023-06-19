На комісіях за платежі в "Дії" заробляють власники онлайн казино, – ЗМІ

Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія" та отримує за це відсоток, виявився виконавчим директором онлайн казино Pin-Up.ua.

Про це повідомляє ЕП із посиланням на дані відкритих джерел та інформацію від Міністерства цифрової трансформації.

У Мінцифри пояснили, що для проведення платежів в "Дія" має використовуватись функціонал процесингу (обробка інформації при здійсненні платіжних операцій).

"Дія" не має власної платіжної системи і не може виконувати платіжні операції згідно із законодавством. Тож для проведення онлайн-платежів потрібна фінансова компанія", – стверджують у міністерстві.

На сьогодні у застосунку "Дія" можна здійснити наступні оплати:

штрафи за порушення правил дорожнього руху;

єдиний соціальний внесок;

штраф за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску;

борг за виконавче провадження;

єдиний податок;

штраф за несплату єдиного податку;

заміну водійського посвідчення.

Крім того, в "Дія" можна підтримати донатами ЗСУ через UNITED24 чи придбати військові облігації.

Тож для обробки платежів користувачів "Дії" залучили ТОВ "Фінансова компанія "Єдиний простір", яка отримує від 1,5% до 2,2% від суми платежу, залежно від його категорії (за винятком пожертв на ЗСУ через UNITED24 на "Армію дронів", а також купівлі військових облігацій, які проводяться без комісії).

За 2022 рік через "Дію" українці провели понад 2,7 млн онлайн-оплат, включно з купівлею військових облігацій, а за 2023 рік – понад 1,5 млн онлайн-оплат. У міністерстві не відповіли, який дохід з цих отримав "Єдиний простір".

Згідно з відкритими даними на сервісі Opendatabot у 2022 році дохід ТОВ "ФК "Єдиний простір" зріс до 25,3 млн грн порівняно із 9,3 млн грн роком раніше. Чистий прибуток за звітний період зріс з 428 тис. грн до 2,7 млн грн.

Згідно з відкритими даними ТОВ "ФК "Єдиний простір" засновано у серпні 2019 року. Власник компанії – Ігор Зотько, який також є засновником ТОВ "Укр Гейм Технолоджі". Остання отримала ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, за якою працює онлайн-казино Pin-Up.ua. Сам Зотько є операційним директором в Pin-Up.ua.

На запитання про те, як ця компанія отримала можливість забезпечувати процесинг онлайн-оплат в Мінцифри зазначають, що перші платні послуги в "Дія" створені через програму міжнародної технічної допомоги "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP).

Відповідно, донор самостійно проводив процедуру відбору технічного розробника, в якому перемогло ТОВ "Компʼютерні інформаційні технології" (ІТ-компанія Kitsoft), яке спеціалізується на створенні IT-продуктів для державних органів і бізнесу. У Мінцифри стверджують, що саме цей розробник інтегрував на портал "Дія" платіжну систему ТОВ "ФК "Єдиний простір".

У Pin-Up, відповідаючи на запитання чи мали вони стосунок до російського відділення Pin-Up на момент реєстрації в Україні, запевнили, що ділових відносин з Росією чи особами, які зареєстровані та працюють в РФ, не було. До того ж в Pin-Up Global у червні 2022 року на своїй офіційній сторінці заявили про вихід з російського ринку, передавши активи новому власнику.