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Новини
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На комісіях за платежі в "Дії" заробляють власники онлайн казино, – ЗМІ

дия,дія

Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія" та отримує за це відсоток, виявився виконавчим директором онлайн казино Pin-Up.ua.

Про це повідомляє ЕП із посиланням на дані відкритих джерел та інформацію від Міністерства цифрової трансформації.

У Мінцифри пояснили, що для проведення платежів в "Дія" має використовуватись функціонал процесингу (обробка інформації при здійсненні платіжних операцій).

"Дія" не має власної платіжної системи і не може виконувати платіжні операції згідно із законодавством. Тож для проведення онлайн-платежів потрібна фінансова компанія", – стверджують у міністерстві.

На сьогодні у застосунку "Дія" можна здійснити наступні оплати:

  • штрафи за порушення правил дорожнього руху;
  • єдиний соціальний внесок;
  • штраф за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску;
  • борг за виконавче провадження;
  • єдиний податок;
  • штраф за несплату єдиного податку;
  • заміну водійського посвідчення.

Крім того, в "Дія" можна підтримати донатами ЗСУ через UNITED24 чи придбати військові облігації.

Тож для обробки платежів користувачів "Дії" залучили ТОВ "Фінансова компанія "Єдиний простір", яка отримує від 1,5% до 2,2% від суми платежу, залежно від його категорії (за винятком пожертв на ЗСУ через UNITED24 на "Армію дронів", а також купівлі військових облігацій, які проводяться без комісії).

За 2022 рік через "Дію" українці провели понад 2,7 млн онлайн-оплат, включно з купівлею військових облігацій, а за 2023 рік – понад 1,5 млн онлайн-оплат. У міністерстві не відповіли, який дохід з цих отримав "Єдиний простір".

Згідно з відкритими даними на сервісі Opendatabot у 2022 році дохід ТОВ "ФК "Єдиний простір" зріс до 25,3 млн грн порівняно із 9,3 млн грн роком раніше. Чистий прибуток за звітний період зріс з 428 тис. грн до 2,7 млн грн.

Згідно з відкритими даними ТОВ "ФК "Єдиний простір" засновано у серпні 2019 року. Власник компанії – Ігор Зотько, який також є засновником ТОВ "Укр Гейм Технолоджі". Остання отримала ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, за якою працює онлайн-казино Pin-Up.ua. Сам Зотько є операційним директором в Pin-Up.ua.

На запитання про те, як ця компанія отримала можливість забезпечувати процесинг онлайн-оплат в Мінцифри зазначають, що перші платні послуги в "Дія" створені через програму міжнародної технічної допомоги "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP).

Відповідно, донор самостійно проводив процедуру відбору технічного розробника, в якому перемогло ТОВ "Компʼютерні інформаційні технології" (ІТ-компанія Kitsoft), яке спеціалізується на створенні IT-продуктів для державних органів і бізнесу. У Мінцифри стверджують, що саме цей розробник інтегрував на портал "Дія" платіжну систему ТОВ "ФК "Єдиний простір".

У Pin-Up, відповідаючи на запитання чи мали вони стосунок до російського відділення Pin-Up на момент реєстрації в Україні, запевнили, що ділових відносин з Росією чи особами, які зареєстровані та працюють в РФ, не було. До того ж в Pin-Up Global у червні 2022 року на своїй офіційній сторінці заявили про вихід з російського ринку, передавши активи новому власнику.

Автор: 

Комісія (15) платежі (325) Мінцифри (810) Дія (628)


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Топ коментарі
+23
Стесняюсь спросить-а когда уже можно будет через "Дію" у букмекеров ставки делать?
Или заказывать пиццу и скумбрию.
*****,клоун со своей бандой превращает страну в шапито.Правы были французкие ведущие с радиостанции RTL.
https://24tv.ua/ru/rtl-francii-nazvali-poezdku-zelenskogo-po-evrope-cirkom-shapito_n2315377
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19.06.2023 17:49
+16
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19.06.2023 17:55
+11
А ви очікували іншого від інтернет-шахрая Федорова?
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19.06.2023 18:14
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Стесняюсь спросить-а когда уже можно будет через "Дію" у букмекеров ставки делать?
Или заказывать пиццу и скумбрию.
*****,клоун со своей бандой превращает страну в шапито.Правы были французкие ведущие с радиостанции RTL.
https://24tv.ua/ru/rtl-francii-nazvali-poezdku-zelenskogo-po-evrope-cirkom-shapito_n2315377
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19.06.2023 17:49 Відповісти
У 2021 році Зеленський надав громадянство і призначив своїм радником Бориса Баума, який є куратором 1Xbet(онлайн-казіно). Б.Баума причисляють до "лужніковських".
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19.06.2023 18:51 Відповісти
Цей Pin-up у пошуковику лізе в усі дірки. Набираєш одне а вилазить Pin-up.
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19.06.2023 18:54 Відповісти
Ой, а ми тіпа сумнівалися шо Парашенка барига. Шо, вже не Парашенка? О как я жестоко ошибся, піду посиплю голову рошенками пєплом!
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19.06.2023 17:54 Відповісти
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19.06.2023 17:55 Відповісти
А ви очікували іншого від інтернет-шахрая Федорова?
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19.06.2023 18:14 Відповісти
а через Ощад або Приват платформи не можна..бо то державне і в кишеню нічрого не впаде
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19.06.2023 18:15 Відповісти
через них і потрібно - Ощад, Приват, Укргазбанк, Укрексімбанк,скоро Альфа-банк.
*******, одним словом…
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19.06.2023 18:55 Відповісти
... то-то так усиленно впаривают "це дієве гівно" ...
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19.06.2023 18:18 Відповісти
Все так і повинно бути: копійки - до копійок, мільйони - до мільярдів...
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19.06.2023 18:46 Відповісти
Якаcь отмазка дешева у Фєдорова, мовляв якісь чвені без мене засунули Дію в онлайн казино. А я шо? Я просто міністр.
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19.06.2023 19:04 Відповісти
Когда будут рассказывать о времени Зеленского этот аферист будет одним из самых ярких примеров некомпетентности.
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19.06.2023 19:26 Відповісти
вони запевнили))
слюшай клянусь да
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19.06.2023 19:10 Відповісти
******.
"запевнили, що ділових відносин з Росією чи особами, які зареєстровані та працюють в РФ, не було. До того ж в Pin-Up Global у червні 2022 року на своїй офіційній сторінці заявили про вихід з російського ринку, передавши активи новому власнику"
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19.06.2023 19:51 Відповісти
Суки, невже так важко було прикрутити приватівський екваринг? Мерзота клоунська.
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19.06.2023 20:24 Відповісти
А хто заробляє на комісіях від продажу автоцивілки у дії ніхто не намагався розібратись?
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19.06.2023 20:31 Відповісти
Про цю дію ще багато чого «цікавого» дізнаємося!
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19.06.2023 21:37 Відповісти
и этим людям дали доступ к госбазам данных ... поиграли - проиграли.
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19.06.2023 22:06 Відповісти

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