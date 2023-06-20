Intel побудує завод із виробництва мікросхем у Німеччині

Американська Intel Corp. збудує завод із виробництва мікросхем на сході Німеччини.

Як повідомляють західні ЗМІ, компанія отримає субсидії від уряду Німеччини на 10 млрд євро ($10,9 млрд), передає Інтерфакс-Україна.

Нові домовленості передбачатимуть також обмеження на вартість енергії.

Спочатку планувалося побудувати завод у Магдебурзі, але через економічні проблеми проєкт було відкладено. Тоді йшлося про держпідтримку на 6,8 млн євро.

Нещодавно також стало відомо про намір Intel побудувати завод в Ізраїлі та складально-випробувальний комплекс у Польщі з інвестиціями $25 млрд і до $4,6 млрд відповідно.