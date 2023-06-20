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Intel побудує завод із виробництва мікросхем у Німеччині

intel

Американська Intel Corp. збудує завод із виробництва мікросхем на сході Німеччини.

Як повідомляють західні ЗМІ, компанія отримає субсидії від уряду Німеччини на 10 млрд євро ($10,9 млрд), передає Інтерфакс-Україна.

Нові домовленості передбачатимуть також обмеження на вартість енергії.

Спочатку планувалося побудувати завод у Магдебурзі, але через економічні проблеми проєкт було відкладено. Тоді йшлося про держпідтримку на 6,8 млн євро.

Нещодавно також стало відомо про намір Intel побудувати завод в Ізраїлі та складально-випробувальний комплекс у Польщі з інвестиціями $25 млрд і до $4,6 млрд відповідно.

Автор: 

Німеччина (1885) завод (740) будівництво (2229) Intel (52) напівпровідники (73)


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Пэтому ни на Израиль ни на Польшу и тем более на Германию никто из выживших из ума восточных царьков напасть не посмеет - там имеется большая собственность американских компаний,а у нас что будет защищать нато,собственность бени,ахметки,фирташа,фукса,их рабов и коррумпированных ими чинуш?
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20.06.2023 08:40 Відповісти

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