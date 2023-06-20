Intel побудує завод із виробництва мікросхем у Німеччині
Американська Intel Corp. збудує завод із виробництва мікросхем на сході Німеччини.
Як повідомляють західні ЗМІ, компанія отримає субсидії від уряду Німеччини на 10 млрд євро ($10,9 млрд), передає Інтерфакс-Україна.
Нові домовленості передбачатимуть також обмеження на вартість енергії.
Спочатку планувалося побудувати завод у Магдебурзі, але через економічні проблеми проєкт було відкладено. Тоді йшлося про держпідтримку на 6,8 млн євро.
Нещодавно також стало відомо про намір Intel побудувати завод в Ізраїлі та складально-випробувальний комплекс у Польщі з інвестиціями $25 млрд і до $4,6 млрд відповідно.
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Winston Churchill
показати весь коментар20.06.2023 08:40 Відповісти Мені подобається 1
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