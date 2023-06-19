БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
595 4

Влада Києва витратить 7 мільйонів гривень на пісок для закритих пляжів

киев,пляж

Київське комунальне підприємство "Плесо" оголосило тендер на надання послуг з підсипання піску і планування пляжної території очікуваною вартістю 6,53 млн грн з ПДВ.

За даними у системі Prozorro, за ці кошти планують замовити 11,81 тис. тонн піску, який потрібно розподілити на 49,49 тис. квадратних метрів пляжів.

У самому КП "Плесо" уточнили, що підсипання піску планується замовити для семи пляжів столиці: "Центральний", "Веселка", "Передмістна Слобідка", "Тельбін", "Пуща-Водиця", "Троєщина" та "Райдуга".

При цьому комунальники вважають доцільним витрачати кошти на підсипання піску на пляжах навіть в умовах, коли пляжний сезон не відкривається.

"Підсипання піску необхідне для відновлення природного шару піщаного покриву, оскільки внаслідок масштабного цьогорічного весняного водопілля у Києві фіксували підтоплення заплави річок та прирічкових територій, що погіршило їх санітарно-гігієнічний стан та призвело до розмивання пляжних зон", – пояснюють необхідність таких робіт на підприємстві.

У КП "Плесо" також стверджують, що внаслідок підтоплень та дії вітру на території низки пляжів відбулось руйнування поверхні піщаного покриву, що у свою чергу може призвести до пошкодження кореневої системи дерев та зелених насаджень.

Автор: 

Гідропарк (7) Дніпро (516) Київ (4688) пляж (14)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Барабани на пляжі не будуть замовляти?
показати весь коментар
19.06.2023 21:22 Відповісти
руйнування поверхні піщаного покриву, що у свою чергу може призвести до пошкодження кореневої системи дерев Джерело: https://biz.censor.net/n3425615

I що з того?
показати весь коментар
20.06.2023 02:09 Відповісти
У нас города бомбят,огромное количество несчастных беженцев,а этих заботят корневые системы на пляжах.
показати весь коментар
20.06.2023 08:59 Відповісти
відпочинок у води - хороша терапія для тих же нещасних біженців. Якщо це адекватні розцінки, то витрати на підтримання санітарного стану пляжів підтримую.
показати весь коментар
20.06.2023 12:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 