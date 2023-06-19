Влада Києва витратить 7 мільйонів гривень на пісок для закритих пляжів

Київське комунальне підприємство "Плесо" оголосило тендер на надання послуг з підсипання піску і планування пляжної території очікуваною вартістю 6,53 млн грн з ПДВ.

За даними у системі Prozorro, за ці кошти планують замовити 11,81 тис. тонн піску, який потрібно розподілити на 49,49 тис. квадратних метрів пляжів.

У самому КП "Плесо" уточнили, що підсипання піску планується замовити для семи пляжів столиці: "Центральний", "Веселка", "Передмістна Слобідка", "Тельбін", "Пуща-Водиця", "Троєщина" та "Райдуга".

При цьому комунальники вважають доцільним витрачати кошти на підсипання піску на пляжах навіть в умовах, коли пляжний сезон не відкривається.

"Підсипання піску необхідне для відновлення природного шару піщаного покриву, оскільки внаслідок масштабного цьогорічного весняного водопілля у Києві фіксували підтоплення заплави річок та прирічкових територій, що погіршило їх санітарно-гігієнічний стан та призвело до розмивання пляжних зон", – пояснюють необхідність таких робіт на підприємстві.

У КП "Плесо" також стверджують, що внаслідок підтоплень та дії вітру на території низки пляжів відбулось руйнування поверхні піщаного покриву, що у свою чергу може призвести до пошкодження кореневої системи дерев та зелених насаджень.