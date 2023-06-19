Нацбанк анулював усі ліцензії одній кредитній спілці

Кредитній спілці "Лакі" анульовані всі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Як ідеться в повідомленні Національного банку України, зазначена установа не усунула порушення ліцензійних умов та не дотримується вимоги щодо обмеження частки непродуктивних активів.

16 січня 2023 року за результатами позапланової інспекційної перевірки Національний банк застосував до КС "Лакі" захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Під час здійснення позапланової інспекційної перевірки були виявлені порушення спілкою вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг, а також законодавства про захист прав споживачів.

Також 19 серпня 2022 року Нацбанк застосував до кредитної спілки захід впливу за невиконання попереднього рішення регулятора, яке було ухвалене за недотримання спілкою вимоги щодо обмеження частки непродуктивних активів.

У встановлений строк КС "Лакі" не усунула порушень, тож їй анульовано всі ліцензії.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 червня 2023 року. Рішення набирає чинності з 20 червня 2023 року.

Після зупинення або анулювання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами зупинених або анульованих ліцензій. Зупинення або анулювання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.