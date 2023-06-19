50% компаній в Україні повернулися до роботи в звичному режимі, – дослідження

У травні 2023 року працювало у звичному режимі вже 50% компаній, ще 38% бізнесів відновили роботу частково.

Про це свідчать дані дослідження Gradus Research, проведеного в червні, передає Укрінформ.

Так, згідно із оприлюдненими даними, 50% опитаних підприємств працюють, як і раніше (у липні 2022 року таких було лише 22%). Про повернення до роботи частково повідомило 38% респондентів (рік тому – 51%). Лише 7% призупинило роботу своїх підприємств (у липні 2022 року – 22%).

Про повну або часткову трансформацію бізнес-процесів після 24 лютого 2022 року повідомило 29% опитаних компаній. Ще 21% зазначили, що перебувають у процесі галузевої трансформації.

Станом на червень 2023 року повну або часткову релокацію потужностей та активів здійснили 7% респондентів. Ще 15% перебувають у процесі релокації. 8% опитаних наголосили на потребі переміщення, але ще не розпочали активних дій в цьому напрямку (в липні 2022 року таких опитаних було, відповідно, 12%, 20% та 18%).

4% опитаних у травні цього року підприємств повідомили про відкриття нових бізнесів за кордоном (рік тому таких було 1%).