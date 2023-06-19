"Укрзалізниця" має запас пального на два місяці, – голова правління

"Укрзалізниця" сформувала запас дизельного пального на 60 діб.

"Коли ми тільки-тільки зайшли на "Укрзалізницю" у вересні-жовтні 2021 року, ми ледь не зупинилися. Тому що на залізниці залишків дизелю було на одну-дві доби. І в квітні-травні 2022 року в нас залишки були десь максимум на п'ять діб. Зараз маємо запас більше 60 днів", – повідомив голова правління компанії Євген Лященко в інтерв'ю виданню NV, передає enkorr.

Лященко пояснив, що проблема була в тому, що "Укрзалізниця" завжди мала періоди з дефіцитом пального.

"2021 року була так звана рамка – чітко визначений перелік постачальників, які заходили через систему "Прозорро". Перелік уже не можна було розширити. Вони починали маніпулювати цінами, замовленнями. Хотіли – давали пальне, хотіли – не давали", – розповів топменеджер.

Він зазначив, що на сьогоднішній день увесь обсяг постачання дизелю для безперебійної роботи залізничної галузі забезпечують прямі контракти з іноземними виробниками.

"Саме завдяки контракту з Orlen і ExxonMobile ми першими в Україні почали привозити дизель через північні шляхи, а не через Констанцу. Коли наприкінці 2022 року з'явилися чутки, що Європа не зможе забезпечити нафтопродуктами себе й Україну, коли ми отримали рекомендації від Мінекономіки мати якісь залишки, то закупили додаткові два танкери в Exxon. Зберігали дизель у Клайпеді, щоб це було безпечно й мати резерв. Ми досі споживаємо ці залишки, бо найгірші прогнози не збулися. Але з погляду ризик-менеджменту ми свої потреби повністю забезпечили. І зараз продовжуємо працювати тільки з кінцевими виробниками, бо вони прозорі й дають найкращу ціну", – зазначив Лященко.

Як відомо, торік наприкінці травня 2022 року Кабінет міністрів дозволив "Укрзалізниці" проводити закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами. Раніше законодавство вимагало від неї купувати пальне для своїх потреб винятково на відкритих аукціонах у системі ProZorro.