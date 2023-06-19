Мінагрополітики створить Українсько-Африканську торговельну місію

Кабінет міністрів на засіданні у понеділок, 19 червня, погодив створення ТОВ "Українсько-Африканська торговельна місія" на прохання Мінагрополітики.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що статутний капітал нової компанії становитиме 1 тис. гривень, вона на 100% належатиме державі в особі Мінагрополітики

"Місія діятиме на постійній основі для забезпечення зовнішньоекономічних інтересів України в державах Африки та підтримання в них процесу надання гуманітарної допомоги шляхом здійснення консультативних послуг", – додав Мельничук.