Мінагрополітики створить Українсько-Африканську торговельну місію
Кабінет міністрів на засіданні у понеділок, 19 червня, погодив створення ТОВ "Українсько-Африканська торговельна місія" на прохання Мінагрополітики.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Він уточнив, що статутний капітал нової компанії становитиме 1 тис. гривень, вона на 100% належатиме державі в особі Мінагрополітики
"Місія діятиме на постійній основі для забезпечення зовнішньоекономічних інтересів України в державах Африки та підтримання в них процесу надання гуманітарної допомоги шляхом здійснення консультативних послуг", – додав Мельничук.
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Оцім повинно займатися міністерство.