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Новини
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Мінагрополітики створить Українсько-Африканську торговельну місію

зеленський

Кабінет міністрів на засіданні у понеділок, 19 червня, погодив створення ТОВ "Українсько-Африканська торговельна місія" на прохання Мінагрополітики.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що статутний капітал нової компанії становитиме 1 тис. гривень, вона на 100% належатиме державі в особі Мінагрополітики

"Місія діятиме на постійній основі для забезпечення зовнішньоекономічних інтересів України в державах Африки та підтримання в них процесу надання гуманітарної допомоги шляхом здійснення консультативних послуг", – додав Мельничук.

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Африка (75) Кабмін (7764) Мінагрополітики (1371)


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"Рога и копыта".Уставной капитал вражає. Директором назначат кого нибудь из "квартала". С шестизначной зарплатой. Будуть підтримувати процес(бо він постійно падає) надання гуманітарної допомоги шляхом здійснення консультативних послуг.Арестовича назначте-этот ****@бол с удовольствием будет сцать в уши африканцам.
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19.06.2023 21:09 Відповісти
Могём поставлять кабачки. С сотки огорода в Черкасской области до полутора тонн кабачков ( не кабаков).
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19.06.2023 23:10 Відповісти
Ешьте, мавпочки, поправляйтесь.
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19.06.2023 23:11 Відповісти
Началось - тысяча прызывников получат тепленькую госдолжность,жирную зарплату,секретуток,охрану,шоферов,мерсы,премии и будут тихо прохлаждаться в блатных офисах.
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20.06.2023 08:50 Відповісти
Зупиніть вивоз стратегічного ресурсу - зерна з України. Бо іде війна. А продовольство та питна вода це як зброя.

Оцім повинно займатися міністерство.
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20.06.2023 14:37 Відповісти

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