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Новини
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Airbus отримав найбільше в історії авіації замовлення на літаки

airbus

Європейський авіавиробник Airbus отримав найбільше в історії авіації замовлення індійська авіакомпанія IndiGo купує 500 літаків Airbus A320.

Як пише Bloomberg, IndiGo прийме поставку літаків між 2030 і 2035 роками, найімовірніше, змішавши свій парк між меншими A320neo та більшими типами A321neo.

Ця масштабна угода перевищує купівлю Air India лише кілька місяців тому 470 літаків у Airbus і Boeing і збільшує кількість замовлень IndiGo майже до 1000 літаків.

Індійські перевізники накопичують літаки, щоб обслуговувати зростаючі обсяги авіаційного ринку, який найшвидше розвивається у світі.

Менш ніж за два десятиліття IndiGo пройшов шлях від стартапу до домінуючого оператора країни з часткою ринку, що перевищує 60%.

Розширення флоту також сприяє прагненню Індії стати сполучним центром. Уряд заохочує авіакомпанії експлуатувати більше далекомагістральних літаків, водночас витрачаючи $12 млрд на будівництво аеропорту.

Автор: 

Індія (358) літак (661) Airbus (135)


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Ого індіиці стартанули !
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19.06.2023 21:44 Відповісти
індійці стартанули для рашки, у вяликих проблемы с небом)))
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20.06.2023 00:17 Відповісти
А как же бурятский Суперджет? От суки в спину ножом!
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19.06.2023 23:05 Відповісти
Половина индусов будет на земле - половина в воздухе,всем *** места уже не хватает.
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20.06.2023 08:45 Відповісти

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