Євросоюз готує пакет фінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро, – Bloomberg

Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги в розмірі близько 50 млрд євро ($55 млрд) для підтримки України.

За словами людей, знайомих із планом, пропозиція Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, допоможе фінансувати поточні видатки українського уряду та оплачувати першочергове термінове відновлення, пише Bloomberg.

Пакет, до якого все ще можуть бути внесені зміни, буде оголошено 20 червня перед конференцією в Лондоні, де донори обговорюватимуть відновлення України.



За словами співрозмовників видання, Комісія запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій.



Пакет має на меті об’єднати допомогу, яка використовується для виплати заробітної плати, пенсій та деяких державних послуг, а також із витратами, пов’язаними з відновленням основної інфраструктури.

Пропозиція, яка є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС, охоплюватиме період з 2024 по 2027 роки. Світовий банк підрахував, що витрати на відновлення України можуть скласти 411 мільярдів доларів.



Зазначається, що ї план фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів, а не запозичень на ринках.

Пакет спрямований на те, щоб об’єднати допомогу, яка використовується для виплати заробітної плати, пенсій та деяких державних послуг, із витратами, пов’язаними з відновленням основної інфраструктури.



Гроші будуть виплачені за умови, що Україна проведе реформи, направлені для покращення верховенства права та боротьбу з корупцією.