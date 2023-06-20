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У Києві зранку аварійно знеструмлювалися чотири високовольтні підстанції, – ДТЕК

світло

У Києві зранку 20 червня аварійно знеструмлювалися чотири високовольтні підстанції, у наслідок чого без світла залишалися мешканці трьох районів.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"О 7:47 аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі. Без світла були мешканці Подолу, Оболоні та частково Троєщини", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики оперативно переключили споживачів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі домівки.

Наразі з’ясовуються причини аварії.

Автор: 

Київ (4688) електроенергія (4261)


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