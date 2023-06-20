В Україні запрацював сервіс захисту громадян, які інвестували в будівництво житла

У Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) розпочато роботу сервісу, який захистить від махінацій громадян, які інвестують у будівництво житла.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструкутри.

Новий сервіс дозволить подавати документи для державної реєстрації речових прав на майбутні об'єкти нерухомості. Зокрема, йдеться про об’єкти, які перебувають на етапі будівництва або будуть збудовані в майбутньому.

Реєстрацію відповідних речових прав здійснюють замовники будівництва (забудовники).

"Завдяки цьому рішенню громадяни зможуть ще до здачі об’єкта в експлуатацію зареєструвати свої речові права на житло шляхом безпосередньої купівлі нерухомості у замовника та перереєстрації речових прав", – додали у відомстві.

Як пояснюють у міністерстві, наразі громадяни вимушені переважно укладати з забудовниками попередній договір купівлі-продажу нерухомості або угоду про наміри, згідно з якими покупець нерухомості погоджується придбати майно, а продавець – продати житло саме цій особі.

"Однак, на основі таких угод не виникає право власності на житло. Вони лиш слугують своєрідною підготовкою до укладання основної угоди з купівлі-продажу нерухомості. Вона укладається уже після здачі об’єкта в експлуатацію", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що іншою перевагою механізму є те, що після реєстрації покупцем речових прав на майбутню квартиру забудовник не може без погодження з власником змінювати технічні характеристики квартири.

"Наявність у замовника речових прав на нерухомість буде чітким доказом, що саме забудовник є власником об’єкту та першим продавцем нерухомості. Це дозволить уникнути проблеми подвійних продажів квартир, коли недобросовісні забудовники, не маючи речових прав, продавали одну і ту ж квартиру декільком особам", – підкреслили у міністерстві.

Як нагадали у Мінінфраструктури, минулого тижня уряд ухвалив порядок розширення механізму гарантування речових прав на майбутню нерухомість. Зокрема, забудовники зможуть зареєструвати речові права на майбутню нерухомість, дозвіл на будівництво якої був виданий до 10 жовтня 2022 року.