У Раді хочуть запровадити виплати полоненим та пораненим військовим
У Верховній Раді до розгляду на комітеті підготували оновлений текст законопроєкту 9342 щодо виплат військовослужбовцям. Серед новацій – виплати полоненим та пораненим на лікуванні.
Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Головне: По доплатах військовослужбовцям нічого не змінилося. Залишається норма, що військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Важливо: доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом міністрів. По факту це закріплює той механізм, який діє і зараз", – зазначив він.
Водночас у тексті додалася норма про виплати полоненим/зниклим безвісти та пораненим на лікуванні.
"Для поранених військовослужбовців, які тимчасово перебувають на лікуванні, та полонених/зниклих безвісти додатково виплачують 100 тис. грн щомісяця. Та знов ж таки на умовах КМУ", – додав Железняк.
При цьому, для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, передбачені два місяці виплат за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 12 тис. грн. Це удвічі більше, ніж було у першому читанні.
Водночас між першою і новою версіями проєкту закону зникли згадки про доплати поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Попередньо планувалося встановити виплати від 10 до 100 тис. грн.
"Остання зміна – розмір додаткової доплати для інструкторів. В першому читанні мінімальна межа становила 10 тис. грн, в першій версії до другого читання – 20 тис. грн. Але у фінальній версії зупинилися на мінімальному розмірі в 15 тис. грн. Максимальний так і лишився 30 тис. Але знову ж на умовах та порядку встановлених КМУ. Тобто як зараз", – уточнив депутат.
Інші норми майже не змінилися. Зокрема, строковикам пропонують додаткові щомісячні виплати в 6 тис. грн, курсантам – 2350 грн.
У законопроєкті також залишились норми, які не повʼязані з фінансуванням:
- не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки4
- мінімальний термін проходження базової військової підготовки – не менше одного місяця;
- для військових передбачена щорічна відпустка тривалістю 30 днів та ще 10 днів за сімейними обставинами, а для курсантів – до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літної.
Як підкреслив Железняк, комітет ВР цей текст ще не розглядав, тому фінальна редакція ще може змінитися.
Голосування в залі в цілому буде вже в червні, на найближчому пленарному засіданні.
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Це з виду реальне рабство, де людиною покористувалися і коли вона стала непотрібна викинули на смітник. зеленський цьому вчиться у кацапів і від них мало чим відрізняється.
З іншої сторони полон краще не заохочувати, тобто скільки у нас було виплати для поранених без цих змін десь 800грн, це нереально мало і не підходить навіть за полон, а тому для полонених/зниклих давати мінімалку (можливо навіть 2) та й спокій. Бо 100 тисяч це для пораненого який дома на лікуванні ок виплата, но виплачувати такі гроші тому хто попав-здався в полон є мені не зрозуміло в чому заслуга, ось коли він повернеться з полону то тоді так можна збільшити виплату на лікування...
а деякі взагалі шкодять суспілтьству! Така кількість депутатів була коли
в Україні будо 48 млн громадян