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Новини
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У Раді хочуть запровадити виплати полоненим та пораненим військовим

забезпечення,виплати,грошове,бойові

У Верховній Раді до розгляду на комітеті підготували оновлений текст законопроєкту 9342 щодо виплат військовослужбовцям. Серед новацій – виплати полоненим та пораненим на лікуванні.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Головне: По доплатах військовослужбовцям нічого не змінилося. Залишається норма, що військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Важливо: доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом міністрів. По факту це закріплює той механізм, який діє і зараз", – зазначив він.

Водночас у тексті додалася норма про виплати полоненим/зниклим безвісти та пораненим на лікуванні.

"Для поранених військовослужбовців, які тимчасово перебувають на лікуванні, та полонених/зниклих безвісти додатково виплачують 100 тис. грн щомісяця. Та знов ж таки на умовах КМУ", – додав Железняк.

При цьому, для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, передбачені два місяці виплат за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 12 тис. грн. Це удвічі більше, ніж було у першому читанні.

Водночас між першою і новою версіями проєкту закону зникли згадки про доплати поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Попередньо планувалося встановити виплати від 10 до 100 тис. грн.

"Остання зміна – розмір додаткової доплати для інструкторів. В першому читанні мінімальна межа становила 10 тис. грн, в першій версії до другого читання – 20 тис. грн. Але у фінальній версії зупинилися на мінімальному розмірі в 15 тис. грн. Максимальний так і лишився 30 тис. Але знову ж на умовах та порядку встановлених КМУ. Тобто як зараз", – уточнив депутат.

Інші норми майже не змінилися. Зокрема, строковикам пропонують додаткові щомісячні виплати в 6 тис. грн, курсантам – 2350 грн.

У законопроєкті також залишились норми, які не повʼязані з фінансуванням:

  • не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки4
  • мінімальний термін проходження базової військової підготовки – не менше одного місяця;
  • для військових передбачена щорічна відпустка тривалістю 30 днів та ще 10 днів за сімейними обставинами, а для курсантів – до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літної.

Як підкреслив Железняк, комітет ВР цей текст ще не розглядав, тому фінальна редакція ще може змінитися.

Голосування в залі в цілому буде вже в червні, на найближчому пленарному засіданні.

Автор: 

ВР (2879) виплати (470) військовослужбовці (318)


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Топ коментарі
+10
Виносити поранених бійців ЗСУ з составу ЗСУ і призначати ім 600 гривень у місяць це якийсь содомський злочин Зе влади.
Це з виду реальне рабство, де людиною покористувалися і коли вона стала непотрібна викинули на смітник. зеленський цьому вчиться у кацапів і від них мало чим відрізняється.
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20.06.2023 12:02
+6
Швидше рухайтеся, шановні! Слава ЗСУ!
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20.06.2023 11:58
+3
А хто сказав Зелі що під час війни зручно мародерити, а військовим можно виплачувати 600 гривен у місяць?
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20.06.2023 12:47
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Швидше рухайтеся, шановні! Слава ЗСУ!
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20.06.2023 11:58 Відповісти
Виносити поранених бійців ЗСУ з составу ЗСУ і призначати ім 600 гривень у місяць це якийсь содомський злочин Зе влади.
Це з виду реальне рабство, де людиною покористувалися і коли вона стала непотрібна викинули на смітник. зеленський цьому вчиться у кацапів і від них мало чим відрізняється.
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20.06.2023 12:02 Відповісти
Плен врядли стоит поощрять, а вот раненные, особенно тяжело, не в чем не должны нуждаться!
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20.06.2023 12:13 Відповісти
Скажіть це захисникам Маріуполя, яким чином вони опинилися в полоні.
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20.06.2023 12:38 Відповісти
Март, в полон попадають з різних причин, тому не слід бути таким категоричним. Якби ти воював, то не говорив би такого. А так як ти диванний вояк, то краще помовчав би.
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20.06.2023 13:53 Відповісти
На 6млн працюючих 3млн службовців 20млн решта де брати кошти вихід суддям прокурорським депутатам врізати зарплати пенсії їм же 10000 ми жживемо якось на 36000 і можна приймати закон
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20.06.2023 12:20 Відповісти
Держ службовці також платять податки. Не чув?! До речі, якщо суддівські пенсії розділити на всіх укр пенсів, то вийде доплата 30 грн кожному.
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20.06.2023 12:40 Відповісти
Як може бути поранена людина із втратою руки чи ноги визнаватися придатною та частково придатною і виплачувати 600 гривень на місяць?
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20.06.2023 12:36 Відповісти
На перший погляд ніби все супер. А там треба аналізувати.

З іншої сторони полон краще не заохочувати, тобто скільки у нас було виплати для поранених без цих змін десь 800грн, це нереально мало і не підходить навіть за полон, а тому для полонених/зниклих давати мінімалку (можливо навіть 2) та й спокій. Бо 100 тисяч це для пораненого який дома на лікуванні ок виплата, но виплачувати такі гроші тому хто попав-здався в полон є мені не зрозуміло в чому заслуга, ось коли він повернеться з полону то тоді так можна збільшити виплату на лікування...
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20.06.2023 12:36 Відповісти
А хто сказав Зелі що під час війни зручно мародерити, а військовим можно виплачувати 600 гривен у місяць?
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20.06.2023 12:47 Відповісти
а з медичним страхуванням для військових в Україні як, якщо таке беззаконня з оплатою (тимчасово) непрацездатних?
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20.06.2023 13:19 Відповісти
Пора скорочувати кількість депутатів, від них не тільки немає ніякої користі,
а деякі взагалі шкодять суспілтьству! Така кількість депутатів була коли
в Україні будо 48 млн громадян
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20.06.2023 13:24 Відповісти

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