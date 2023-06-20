Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені електромережі у Київській та Миколаївській областях

У ніч на 20 червня окупанти завдали чергового удару по території України, внаслідок чого були пошкоджені електромережі на Київщині та Миколаївщині.

Про це повідомляє пресслужба Міністрства енергетики у Telegram.

Зокрема, через падіння уламків ворожого безпілотника пошкоджено лінію електропередачі на Київщині, без світла залишаються майже пів тисячі абонентів. Також через пошкодження мережі в Миколаївській області знеструмлено два населених пункти.

Крім того, через технологічні порушення на одній з ТЕЦ, зранку 20 червня у Києві тимчасово знеструмлювалися 75 тисяч споживачів. Наразі всіх заживлено за резервною лінією. Причини аварії уточнюють.

Також було зафіксовано відключення високовольтної мережі оператора системи передачі на Київщині. Водночас через негоду вимикалася лінія електропередачі у Закарпатській області.

Загалом, наголошують у Міненерго, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

До того ж з планового ремонту вийшов черговий блок теплової генерації. Він додасть у мережу 100 МВт додаткової потужності.

Водночас триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Унаслідок обстрілів без світла залишилися частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області.

Наразі енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, на Харківщині бригадам учора вдалося заживити понад 10 тисяч споживачів.

Загалом за добу енергетики повернули світло майже 26 тисячам абонентів у прифронтових та прикордонних областях.

Крім того, енергетики працюють над відновленням електропостачання у регіонах постраждализ внаслідок підриву Каховської ГЕС. Так, у Херсоні заживили понад 370 споживачів, загалом по місту залишаються без світла через підтоплення понад 14 тисяч абонентів.

У деокупованій частині Херсонській області залишається знеструмленим один населений пункт, майже 1000 споживачів. На Миколаївщині знеструмленими лишаються понад 100 абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

У Міненерго додали, що комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 20 МВт-год, експорт відсутній.