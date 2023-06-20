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Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації під час війни

призначення,зеленський,підпис,підписав

Президент Володимир Зеленський підписав закон про оптимізацію діяльності Фонду державного майна (ФДМУ) та відновлення "великої приватизації".

Відповідний законопроєкт №8250, ухвалений Верховною Радою у другому читанні 30 травня, повернуто з підписом голови держави 20 червня, свідчить інформація на сайті парламенту.

Початково законопроєкт передбачав розширення повноважень голови ФДМУ та зміну його управлінської структури. Зокрема, голова Фонду отримає право самостійно призначати та звільняти заступників. Крім того, 12 регіональних відділень-окремих юросіб стануть структурними підрозділами ФДМУ.

Однак під час підготовки законопроєкту до другого читання до нього внесли поправки, які:

  • дозволяють відновити "велику приватизацію";
  • встановлюють заборону займати посади керівників держпідприємств та членів наглядових рад підсанкційним особам та громадянам країн-агресорів;
  • скасовують процедуру погодження директорів держпідприємств, які знаходяться в управлінні ФДМУ, з місцевою владою;
  • усувають обмеження щодо строку договорів оренди державного майна на період дії воєнного стану, збільшивши строки оренди до п’яти років.

Крім того, закон вносить зміни в роботу із підсанкційним майном, зокрема:

  • підсанкційне майно буде передаватися ФДМУ за рішенням ВАКС;
  • ФДМУ буде самостійно приймати управлінські рішення щодо підсанкційного майна (приватизація, продаж, оренда чи управління);
  • всі отримані кошти будуть направлятися до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Внесені до закону поправки також забороняють позбавляти власника прав на майно, яке він набув на приватизаційному аукціоні, а також дозволяють виставляти на приватизацію об'єкти енергетики, об'єднані в пули.

Як повідомлялося, 7 вересня 2023 року Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова ("Голос") на посаду очільника Фонду державного майна.

Рустем Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.

Автор: 

закон (1484) Зеленський Володимир (2514) приватизація (1350) ФДМУ (1367)


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Топ коментарі
+35
ще не все вкрали
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20.06.2023 13:16
+27
Дерибан ,во время чумы,как это по русски.
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20.06.2023 13:17
+25
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20.06.2023 13:21
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ще не все вкрали
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20.06.2023 13:16 Відповісти
Грабуй народне прискореними темпами, новий лозунг, бо війна у них скінчилась, а лозунг все для фронту, все для перемоги, навіть не озвучувався.
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20.06.2023 14:08 Відповісти
Так і є , хто під час війни буде вкладати кошти в недорозграбоване майно?
Саме так - Зелень ще мало намарадьорила.
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20.06.2023 14:18 Відповісти
Зовсім не зрозуміло- це добре або погано?

Нема простого обьяснення Суті закону…

Чі була критика закону у Раді? Яка? Аргументи?

Чи мае цій закон «Прозорість»? Чи будуть відкрити для суспільства усі деталі приватизації?

Або Беня с Ренатом усе між собою поділять « по чесному» як завжди
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20.06.2023 14:11 Відповісти
----
ну тепер можна вкрадене легалізувати..
...
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21.06.2023 00:23 Відповісти
Дерибан ,во время чумы,как это по русски.
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20.06.2023 13:17 Відповісти
... по єврейськи ...
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20.06.2023 13:48 Відповісти
о, арієць.
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20.06.2023 14:01 Відповісти
а чим погані були арійці ???
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20.06.2023 18:33 Відповісти
а чого ти вирішив, що вони погані?
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20.06.2023 18:33 Відповісти
я не вирішив ... мені здалося що це Ви так вирішили прошу пана ...
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20.06.2023 18:36 Відповісти
Вони були при владі з 1919---------коли знищували українців війною і голодоморами. Через 100 років повторення.
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21.06.2023 08:23 Відповісти
вони, це хто, опудало?
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21.06.2023 08:37 Відповісти
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20.06.2023 13:21 Відповісти
У пошуках сенсу існування влади «альтруїстів» під час війни
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20.06.2023 13:21 Відповісти
коли ви,зелені скоти, поперхнетесь ціми краденими,кровавими грошима
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20.06.2023 13:57 Відповісти
Вони ще мріють покористуватися вкликим крадівництвом під час відновлення країни----- там же такі гроші!!!!!!!!! І керівником всіх комісій----єрмак.
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21.06.2023 08:25 Відповісти
Кому війна, а кому - мати рідна.
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20.06.2023 13:24 Відповісти
мародер зелений шоб ти здох
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20.06.2023 13:25 Відповісти
Та да, саме час додерибанити, що залишилося і "сваліть в закат".
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20.06.2023 13:32 Відповісти
вибори нізя, а приватзацію?
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20.06.2023 13:32 Відповісти
Так тому і роблять пріватізацію, що вибори нізя !
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20.06.2023 17:17 Відповісти
От не запам*ятав - а які фракції в ВРУ проголосували за це "велике грабівництво"?
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20.06.2023 13:36 Відповісти
а яка різниця, Джулія Вольдемарівна не заперечувала.
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20.06.2023 17:02 Відповісти
Коли згадаєте, нас поінформуйте, які фракції голосували за поновлення "приватизації " під час повномаштабного вторгнення?
Нагадаєте, хто "зробив це разом!"

Відповідний законопроєкт ухвалений Верховною Радою у другому читанні 30 травня
Однак під час підготовки законопроєкту до другого читання до нього внесли поправки, які:
...
Джерело: https://biz.censor.net/n3425775

ініціатори законопроєкту №8250
Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання), Арахамія Давид Георгійович (IX скликання), Мовчан Олексій Васильович (IX скликання), Цабаль Володимир Володимирович (IX скликання), Железняк Ярослав Іванович (IX скликання), Устінова Олександра Юріївна (IX скликання), Мазурашу Георгій Георгійович (IX скликання), Брагар Євгеній Вадимович (IX скликання), Мезенцева Марія Сергіївна (IX скликання), Мошенець Олена Володимирівна (IX скликання), Швець Сергій Федорович (IX скликання), Дануца Олександр Анатолійович (IX скликання), Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання), Фролов Павло Валерійович (IX скликання), Горобець Олександр Сергійович (IX скликання), Нікітіна Марина Вікторівна (IX скликання), Костюх Анатолій Вячеславович (IX скликання), Камельчук Юрій Олександрович (IX скликання)
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20.06.2023 17:07 Відповісти
Щоб не мучались, підкажу, "слуги урода" і два з "шептуна".
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20.06.2023 17:12 Відповісти
Що, олігархи ще не все поділили?
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20.06.2023 13:42 Відповісти
а хто зараз щось купить? гроші є тільки в ахметова пінчука і коломойського, а західний інвестор наваіть безплатно тут нічого не хоче, причому не через війну а із за клоунських гандонів - від ахметова до якогось прокурара і сільського суду який любого Маска без трусів лишить
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20.06.2023 13:43 Відповісти
Кацапи куплять, через підствних. Китайці.
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20.06.2023 13:55 Відповісти
У нас навіть жінка Зелі має російський паспорт. Це будуть "наші люди".
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20.06.2023 17:16 Відповісти
Їнні контори в офшорах як мінімум щоб перепродати
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20.06.2023 17:55 Відповісти
А тим часом всі ліси України вже в приватній власності , і в сі лісництва переходять у приватну власність. З такими темпами на наступний рік за кисень налог введуть. А ви хлопці йдіть на війну гинути за депутата та його виродків.
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20.06.2023 13:45 Відповісти
Ні, москаль!

Хлопуі йдуть на війну не за «владних чиновників» а за свою Свободу від кацапськоі зграї
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20.06.2023 14:14 Відповісти
Москаль ти їба..й. Сам **** звалив з країни ще й пи...ть щось.
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20.06.2023 14:23 Відповісти
Скічко- український комік, артист, політик, ексголова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Черкаської ОДА з 29 січня 2021 до 1 березня 2022 року, колишній народний депутат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F IX скл . від провладної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» . У минулому - телеведучий (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) канал «Україна» ).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 З 2017 одружений Єлизаветою Юрушевою , донькою українського бізнесмена-мільйонера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Юрушева ,
https://www.openforest.org.ua/251241/ "Господар лісу": як одіозний олігарх Юрушев хоче взяти під національне багатство України

06/03/2023

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20.06.2023 14:45 Відповісти
Хочеться побажати закінчити своє існуванняу горі і злиднях, кожному, хто привів цю гниль до влади
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20.06.2023 13:48 Відповісти
это вместо национализации и использования средств на оборону ... кто за кого воюет интересно. да и "подсанкционные личности" если находятся на территории Украины - должны находиться в тюрьме, а если рулят до сих пор украинскими активами - ну то активы надо очевидно конфисковать, а не заниматься х*рней. остальное вообще - сплошной распил и прикрывание ж*пы. только когда станут расстреливать на законы вряд ли будут смотреть.
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20.06.2023 13:56 Відповісти
Після перемоги з'ясується, що військові захищали не Батьківщину, приватне майно іноземців і бені з Бубою.
"Зробили разом!"
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20.06.2023 13:59 Відповісти
А які іноземці ? Хоча, частина нашіх корупціонерів мають російський паспорт , а їнша частина ізраїльский паспорт- наприклад Беня.
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20.06.2023 17:11 Відповісти
Зе гнида.
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20.06.2023 14:10 Відповісти
Усе Велике.. Велика прхватізація, Велике будівництво.. А по Суті Лише Великі махінатори !!!!
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20.06.2023 14:14 Відповісти
Правильно, а коли ж продавати, як не під час війни, коли всі інвестори не активні. Можна взяти ласий шматок без конкурентної ціни.
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20.06.2023 14:15 Відповісти
Красти так по крупному, як заповів пахан каламойша
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20.06.2023 14:28 Відповісти
Велика приХВАТизація!
Залишків не до приХВАТизированого.
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20.06.2023 14:48 Відповісти
Як це добре однією рукою воювати , а другою грабувати! Стиль Зеленського. Цікаво скільки закордоних інвесторів прийде на "велику прихватизацію"
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20.06.2023 14:58 Відповісти
Я б сказав однією рукою здавати все ворогу, іншою грабувати ще недограбоване, залишене попередниками через стратегічне значення для національної безпеки всієї держави
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20.06.2023 20:19 Відповісти
Це тільки ворог або дурень може під час війни проводити велику приватизаціє ,знаючи що активи впали в рази і жоден західний інвестор не прийде.
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20.06.2023 15:08 Відповісти
Зеля не дурень !
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20.06.2023 17:08 Відповісти
Соромно продовжити, що ворожий агент і зрадник.
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20.06.2023 20:21 Відповісти
СИМ ПОБЕДИШИ

війна війною - а дерибан по розпорядку
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20.06.2023 15:20 Відповісти
Дякуючи допомозі західних країн на3.14здили грошенят тепер потрібно узаконити крадене через приватизацію і кінці у воду.
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20.06.2023 15:45 Відповісти
Щось не чути авторитетної думки про це 93%-го мудрого наріду....чи він весь чкурнув за кордон,зображати знедолених біженців,отримувати по 500Є на рило,відпочивати,мандрувати?
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20.06.2023 16:35 Відповісти
Бєня ще не все вкрав ???
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20.06.2023 16:47 Відповісти
Самий час все за безцінь скупити олігархам. Бо ніякий західний інвестор не купить під час війни. Тому ніяких прозорих торгів і великих цін ми не побачимо. Зельний скаже "Не не хотів ніхто купувати!"
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20.06.2023 17:01 Відповісти
Війна війною. А крадіжки крадіжками !
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20.06.2023 17:06 Відповісти
Приватизовувати під час війни?Коли ти сьогодні приватизував а завтра на це впала бомба?Тільки ідіот купить і тільки пройдисвіт продасть...Невже це у зараз головне?При всій повазі до Зеленського бачу що в нього таки проривається ота чисто гендлярська жилка властива дітям Сіону.Чи можливо за цим щось стоїть більше?Адже нам потрібно розраховуватись за оту всю допомогу,але тоді треба так і сказати,тоді це зрозуміло і закономірно...
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20.06.2023 17:58 Відповісти
Войну выиграет Украина ,но все крупные активы Украины ,случайно, окажутся в офшорных прокладках лаптей и их приспешников после запуска этого "закона". Фантастика -скажите вы. Но! Оманских кружевных дел мастера и ныне здравствуют. И тогда с опозданием и чувством горечи встанет вопрос ,а кто победил?
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20.06.2023 19:16 Відповісти
дозволяють відновити "велику приватизацію" Джерело: https://biz.censor.net/n3425775Іншими словами даєш скупку краденого під в час війни, за кошти від різниці за яйця по 17 грн. до речі яка могла піти до згідно вище згаданого "закону" у Фонду ліквідації наслідків збройної агресії., . Джерело: https://biz.censor.net/n3425775 а так було ваше стало наше?.
Або" не мешайте нам жить" , що апять жити по Януковичу, а потім знову Майдан? Так це-ж вже було, ні країна більш не витримає, тим паче що заплачено вже велику ціну .
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20.06.2023 19:27 Відповісти
а ось вам і торгівля на крові,зебарани ви ослоухі.
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20.06.2023 20:39 Відповісти
Нові ахметки повиростають...
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20.06.2023 21:16 Відповісти
клоун вам ничего не должен,идите у сраку
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20.06.2023 21:35 Відповісти
Зелене ху*ло не відстає від свого кремлівського тезки.
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20.06.2023 21:54 Відповісти
Злочини Зе влади продовжуються, там актор навіть не розуміє що він підписує і що коїться, для цього він занадто тупий, йому кажуть що робити, він і робить.
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20.06.2023 21:57 Відповісти
Давай, «зима близка».
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20.06.2023 22:20 Відповісти
Поки найкращі сини і дочки України гинуть на фронті,зелені гниди наживаються.Розпродують держмайно олігархам за копійки.
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20.06.2023 22:22 Відповісти
Страной правят три мушкетера и Дартаньян
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21.06.2023 08:48 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?fbclid=IwAR0VjKihABOWf4OFWKZa4kwIHIUWsaWJaNb0F7LV1OmSIgpL81ZMkG5ony4
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21.06.2023 09:28 Відповісти

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