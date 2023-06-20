Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації під час війни
Президент Володимир Зеленський підписав закон про оптимізацію діяльності Фонду державного майна (ФДМУ) та відновлення "великої приватизації".
Відповідний законопроєкт №8250, ухвалений Верховною Радою у другому читанні 30 травня, повернуто з підписом голови держави 20 червня, свідчить інформація на сайті парламенту.
Початково законопроєкт передбачав розширення повноважень голови ФДМУ та зміну його управлінської структури. Зокрема, голова Фонду отримає право самостійно призначати та звільняти заступників. Крім того, 12 регіональних відділень-окремих юросіб стануть структурними підрозділами ФДМУ.
Однак під час підготовки законопроєкту до другого читання до нього внесли поправки, які:
- дозволяють відновити "велику приватизацію";
- встановлюють заборону займати посади керівників держпідприємств та членів наглядових рад підсанкційним особам та громадянам країн-агресорів;
- скасовують процедуру погодження директорів держпідприємств, які знаходяться в управлінні ФДМУ, з місцевою владою;
- усувають обмеження щодо строку договорів оренди державного майна на період дії воєнного стану, збільшивши строки оренди до п’яти років.
Крім того, закон вносить зміни в роботу із підсанкційним майном, зокрема:
- підсанкційне майно буде передаватися ФДМУ за рішенням ВАКС;
- ФДМУ буде самостійно приймати управлінські рішення щодо підсанкційного майна (приватизація, продаж, оренда чи управління);
- всі отримані кошти будуть направлятися до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Внесені до закону поправки також забороняють позбавляти власника прав на майно, яке він набув на приватизаційному аукціоні, а також дозволяють виставляти на приватизацію об'єкти енергетики, об'єднані в пули.
Як повідомлялося, 7 вересня 2023 року Верховна Рада призначила нардепа Рустема Умєрова ("Голос") на посаду очільника Фонду державного майна.
Рустем Умєров – народний депутат України IX скликання. До обрання нардепом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.
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Саме так - Зелень ще мало намарадьорила.
Нема простого обьяснення Суті закону…
Чі була критика закону у Раді? Яка? Аргументи?
Чи мае цій закон «Прозорість»? Чи будуть відкрити для суспільства усі деталі приватизації?
Або Беня с Ренатом усе між собою поділять « по чесному» як завжди
ну тепер можна вкрадене легалізувати..
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Нагадаєте, хто "зробив це разом!"
Відповідний законопроєкт ухвалений Верховною Радою у другому читанні 30 травня
Однак під час підготовки законопроєкту до другого читання до нього внесли поправки, які:
...
Джерело: https://biz.censor.net/n3425775
ініціатори законопроєкту №8250
Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання), Арахамія Давид Георгійович (IX скликання), Мовчан Олексій Васильович (IX скликання), Цабаль Володимир Володимирович (IX скликання), Железняк Ярослав Іванович (IX скликання), Устінова Олександра Юріївна (IX скликання), Мазурашу Георгій Георгійович (IX скликання), Брагар Євгеній Вадимович (IX скликання), Мезенцева Марія Сергіївна (IX скликання), Мошенець Олена Володимирівна (IX скликання), Швець Сергій Федорович (IX скликання), Дануца Олександр Анатолійович (IX скликання), Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання), Фролов Павло Валерійович (IX скликання), Горобець Олександр Сергійович (IX скликання), Нікітіна Марина Вікторівна (IX скликання), Костюх Анатолій Вячеславович (IX скликання), Камельчук Юрій Олександрович (IX скликання)
Хлопуі йдуть на війну не за «владних чиновників» а за свою Свободу від кацапськоі зграї
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 З 2017 одружений Єлизаветою Юрушевою , донькою українського бізнесмена-мільйонера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Юрушева ,
https://www.openforest.org.ua/251241/ "Господар лісу": як одіозний олігарх Юрушев хоче взяти під національне багатство України
06/03/2023
"Зробили разом!"
Залишків не до приХВАТизированого.
війна війною - а дерибан по розпорядку
Або" не мешайте нам жить" , що апять жити по Януковичу, а потім знову Майдан? Так це-ж вже було, ні країна більш не витримає, тим паче що заплачено вже велику ціну .