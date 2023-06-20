General Electric припинила обслуговувати турбіни на російських ТЕС

Американська General Electric (GE) з 19 червня припинила сервісне обслуговування газових турбін на російських ТЕС.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на співрозмовників у російському паливно-енергетичному комплексі (ПЕК).

За їхніми словами, компанія закрила доступ до системи моніторингу роботи турбін із РФ. Це відбулося після набуття чинності розширеними санкціями США, які забороняють американським організаціям надавати інжинірингові послуги будь-яким особам в РФ.

Припинення сервісних контрактів, на думку співрозмовників, також перекриє постачання оригінальних запчастин для турбін виробництва GE та Alstom (входить до GE з 2015 року). Ремонти та заміна компонентів найбільш критичні для найпотужніших турбін, встановлених на ТЕС у Росії.

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Як повідомлялося, раніше німецька Siemens припинила надавати такі послуги Росії. Компоненти для турбін її виробництва російські компанії тепер закуповують через треті країни.

Іноземні турбіни на російських ТЕС виробляють приблизно 9% від встановленої потужності Єдиної енергосистеми Росії, близько 22 ГВт. З них загальна потужність турбін Siemens – близько 9 ГВт, а турбін GE – близько 5 ГВт.

При цьому на турбінах GE працюють як потужні ГРЕС, так і відносно невеликі міські ТЕЦ, важливі для теплопостачання. Загалом у Росії у всіх секторах промисловості працює понад 1700 іноземних турбін різної потужності. Російські компанії можуть здійснювати сервіс 1300 із них.