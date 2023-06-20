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Новини
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У Раді пропонують карати обмінники за відмову у валютних операціях

валют,обмін,валюти

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про адміністративну відповідальність за незаконні відмову або обмеження у здійсненні готівкових валютних операцій.

Як свідчить сайт ВР, відповідний проєкт закону №9404 зареєстрували 20 червня.

Текст документа поки що відсутній.

Нагадаємо, останніми місяцями банки та пункти обміну валют масово відмовляються брати потерті та старі купюри долара та євро. За обмін таких купюр пропонують сплатити додаткову комісію до 30%.

Згодом Національний банк України роз’яснив ситуацію щодо обміну готівкової іноземної валюти. Зокрема, у регуляторі наголосили, що уповноважені установи можуть брати додаткову комісію лише за прийом банкнот, які мають значні пошкодження, або банкнот, які вилучено іноземною державою з обігу.

Крім того, Нацбанк минулого тижня провів низку зустрічей з банківськими установами та обмінниками щодо обміну готівкової іноземної валюти. Але проблема досі не вирішена. 

Також на окремому засіданні Комітету ВР з питань фінансів відбудеться заслуховування Нацбанку та правоохоронців щодо цієї проблеми. 

Автор: 

валюта (2186) ВР (2879) обмін валюти (712)


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Топ коментарі
+13
коли дурнувате рішення НБУ про заборону розміщення на табло валютних курсів буде скасовано? Тим більш ініціатор цього рішення злодій в бігах
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20.06.2023 13:59
+10
країна неляканих ідіотів. Де ще в світі така ху..ня може робитись??? Є діючі нормативи Нацбанку, є факти порушень, а покаранння - пальчиком помахати. Заберіть ліцензії в десятках обмінників, покарайте банківські установи мільйонними штрафами і все стане на свої місця.
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20.06.2023 14:21
+7
Вчора, 19.6.23р. я особисто був присутній у відділенні ПриватБанку в м.Одеса, вул. Преображенська, 66 при відмові касирів приймати долари страого зразку. Вони навіть у руки їх не брали, а відразу відмовляли людям, побачивши валюту.
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20.06.2023 14:05
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коли дурнувате рішення НБУ про заборону розміщення на табло валютних курсів буде скасовано? Тим більш ініціатор цього рішення злодій в бігах
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20.06.2023 13:59 Відповісти
А у нас так с 2014 года повелось. Традиция уже у чиновников - нах***вертил и съе***лся.
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20.06.2023 14:21 Відповісти
Аби карати...Інших дій не надумано...
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20.06.2023 14:04 Відповісти
Вчора, 19.6.23р. я особисто був присутній у відділенні ПриватБанку в м.Одеса, вул. Преображенська, 66 при відмові касирів приймати долари страого зразку. Вони навіть у руки їх не брали, а відразу відмовляли людям, побачивши валюту.
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20.06.2023 14:05 Відповісти
У мене приват банк у Харкові відмовився гривні приймати, порекомендували піти в Ощад....
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20.06.2023 14:50 Відповісти
"старого" зразку - це які? До якого року?
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20.06.2023 14:57 Відповісти
В одному випадку зустрічав, що старі -- це 1996-1999, в іншому, що старі -- це всі аж до 2009, тобто до банкнот з синьою захисною стрічкою. Про долари до 1996 можна навіть і не згадувати.
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20.06.2023 15:30 Відповісти
якби нацбанк викуповував у цих обмінників таку валюту по номіналу, проблем не було б, можливо... а таке рішення - це все одно, що зобов'язати магазин викладати на полиці товар з ознаками значних пошкоджень без зниження ціни...
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20.06.2023 14:13 Відповісти
Особенно славится Ощад этим. Еще до войны при мне чудаку «завернули» около половины из 30000$, которые он хотел положить на счет. Хотя купюры были просто потерты на сгибе. Но нет - им подавай прямо из-под станка. А Приват сам любит всучивать некондицию, отказываясь потом принимать свои же купюры. В отделениях мелких городков более сговорчивы, а вот в областных центрах именно вот так дело обстоит.
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20.06.2023 14:18 Відповісти
країна неляканих ідіотів. Де ще в світі така ху..ня може робитись??? Є діючі нормативи Нацбанку, є факти порушень, а покаранння - пальчиком помахати. Заберіть ліцензії в десятках обмінників, покарайте банківські установи мільйонними штрафами і все стане на свої місця.
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20.06.2023 14:21 Відповісти
Затягуєте історію, хлопці. Найлегший шлях-позбавляти ліцензій. Одразу припинеться безчинство.
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20.06.2023 14:39 Відповісти
А, так обмінники за своєю власною ініціативою не оприлюднюють на вулицях обмінний курс валюти. Велика таємнийця ! А також підривають курс української гривні у валюті !
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20.06.2023 15:32 Відповісти
Штрафи для обмінників якимось чином пов'язані з блокуванням терміналів?
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20.06.2023 16:10 Відповісти

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