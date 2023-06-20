У Раді пропонують карати обмінники за відмову у валютних операціях

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про адміністративну відповідальність за незаконні відмову або обмеження у здійсненні готівкових валютних операцій.

Як свідчить сайт ВР, відповідний проєкт закону №9404 зареєстрували 20 червня.

Текст документа поки що відсутній.

Нагадаємо, останніми місяцями банки та пункти обміну валют масово відмовляються брати потерті та старі купюри долара та євро. За обмін таких купюр пропонують сплатити додаткову комісію до 30%.

Згодом Національний банк України роз’яснив ситуацію щодо обміну готівкової іноземної валюти. Зокрема, у регуляторі наголосили, що уповноважені установи можуть брати додаткову комісію лише за прийом банкнот, які мають значні пошкодження, або банкнот, які вилучено іноземною державою з обігу.

Крім того, Нацбанк минулого тижня провів низку зустрічей з банківськими установами та обмінниками щодо обміну готівкової іноземної валюти. Але проблема досі не вирішена.

Також на окремому засіданні Комітету ВР з питань фінансів відбудеться заслуховування Нацбанку та правоохоронців щодо цієї проблеми.