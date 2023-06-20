Авіаквитки у Росії подорожчали до максимуму з 2000 року

У травні 2023 року вартість авіаперельоту в салоні економ-класу по Росії зросла на 28% у річному обчисленні – до 6972,36 руб. з розрахунку на 1 тисячу кілометрів шляху.

Як свідчать дані Росстату, це рекордна вартість перельотів по Росії із 2000 року – минулий рекорд (6892,51 руб.) було зафіксовано у серпні 2010 року, пише РБК.

Загалом за перші п'ять місяців 2023 року ціна перельоту збільшилась на 32%.

Гендиректор "Аерофлоту" Сергій Олександровський раніше визнавав, що за підсумками п'яти місяців вартість квитків групи у середньому зросла на 10%.

У Мінтрансі Росії попереджали, що перельоти Росією до літа можуть подорожчати на третину. За словами заступника голови мінстерстві Ігоря Чалика, причиною стало те, що галузь не отримала субсидій, як у минулому році, коли авіакомпаніям виділили близько 100 млрд рублів на здешевлення квитків.