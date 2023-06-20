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Новини
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Philip Morris інвестує $30 мільйонів у нове виробництво на Львівщині

morris,philip

Philip Morris International інвестує понад $30 млн у запуск нового виробництва у Львівській області. Фабрика дозволить створити понад 250 нових робочих місць.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що запуск нового виробництва "дозволить компанії повністю задовольнити внутрішній попит, створити сотні нових робочих місць і підтримати економічне зростання України сьогодні та у майбутньому".

Підготовчі роботи щодо майбутньої фабрики почнуться у липні 2023 року. Компанія очікує, що виробництво буде запущено у першому кварталі 2024 року.

На новій фабриці працюватиме понад 250 людей, переважно на виробництві. Працевлаштування першочергово буде запропоновано працівникам харківського підприємства Філіп Морріс, наголосили у компанії.

"Ця інвестиція втілює нашу відданість як довгострокового економічного партнера країни. Нове виробництво на локації, яка була запропонована UkraineInvest, створить робочі місця, задовольнить попит українського ринку якісною продукцією та підтримає українську економіку у важкий для країни час. Ми не чекаємо кінця війни – ми інвестуємо зараз", – прокоментував генеральний директор Філіп Морріс Україна Максим Барабаш.

Філіп Морріс Україна (ФМУ) працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад $700 млн.

Автор: 

Новини компаній (3377) Philip Morris (55) Львівська область (285)


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Топ коментарі
+6
PMI входить до десятки найбільших платильщиків податків в Україні. А працювати там це мрія багатьох українців-рівень зп, соцпакету, інші плюшки.
Дурна людина може померти не тільки від алкоголю, та тютюну-ви праві
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20.06.2023 14:37
+5
Подивіться скільки податків платить тютюнова галузь. А якщо у людини розуму нема, то померти він може від чого завгодно-не лише від тютюну і алкоголю
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20.06.2023 14:33
+4
цвях у труну тупих українців, бо нормальні ліюди не вживають тютюн, та і алкоголь, хіба на свята, тобто дуже рідко.
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20.06.2023 14:26
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Це так мило інвестиція - цвях у гроб кожного українця. Хоча какая разница, хоч поржом
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20.06.2023 14:12 Відповісти
цвях у труну тупих українців, бо нормальні ліюди не вживають тютюн, та і алкоголь, хіба на свята, тобто дуже рідко.
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20.06.2023 14:26 Відповісти
PMI входить до десятки найбільших платильщиків податків в Україні. А працювати там це мрія багатьох українців-рівень зп, соцпакету, інші плюшки.
Дурна людина може померти не тільки від алкоголю, та тютюну-ви праві
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20.06.2023 14:37 Відповісти
Філіп Мопіс вкладає гроші у рак легенів українських курців ...ну і скільки сунули на лапу святим львівським чиновникам ?
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20.06.2023 14:26 Відповісти
Подивіться скільки податків платить тютюнова галузь. А якщо у людини розуму нема, то померти він може від чого завгодно-не лише від тютюну і алкоголю
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20.06.2023 14:33 Відповісти
Дивак ...Ну автопром любої країни платить ще більше податків і робочі місця , а смерті в ДТП то таке сумна статистика ...Ну і звичайно виправдувати можна і виробників зброї вони також платять податки а те що гинуть люди від неї тисячами то таке ... вони ж таких податків не сплачуюють ...
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20.06.2023 14:47 Відповісти
По суті щось буде?
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20.06.2023 15:32 Відповісти
Так розумію, що по суті нічого не буде тому що не може бути. Тому завершу думку.
Філіп Моріс у 2022 році сплатили податки в розмірі 23.5 млрд грн і зберегли всіх 1300 працівників. Тобто фабрика в Харкові не працювала, а компанія продовжувала платити зп співробітникам які залишились без роботи. Ще раз. 1300 сімей змогли прожити 2022 рік не голодуючи. І це тільки фабрика, тобто виробництво. А є ще відділ збуту.
Тепер ми, по вашій логіці, беремо і закриваємо виробництво отже і збут також. Просто круте рішення. Аплодую.
І як сказано вище-ніхто людей не заставляє палити. Тут вибір кожного.
Якщо у вас є аргументи окрім відкати,х.яти, я із зацікавленностю їх прочитаю. Відразу скажу-аргументи які тут деякі приводили, накшталт "цівілізовані страни скорочують виробництво..." не проходять, бо це питання економіки кожної країни. К приміру, в Британіі нема фабрик, а ось у Німеччині мінімум дві( це ті про які я знаю). Такаж ситуація в Італіі
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20.06.2023 16:30 Відповісти
Ви там подуріли… всі цивілізовані країни скручують тютюновиробництво, а ви………слів нема.
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20.06.2023 14:37 Відповісти
Цікаво, як скоро до них рейди СБУ за даниною почнуться...
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20.06.2023 14:40 Відповісти
Створить 250 робочих місць, але побічно вб'є тисячі громадян. Нема чого радіти. Усі цивілізовані країни витісняють усі тютюнові компанії з ринку або створюють несприятливі умови для їх діяльності.
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20.06.2023 14:41 Відповісти
це вже накуримся з садовим
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20.06.2023 14:41 Відповісти
садовий отримав відкат
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20.06.2023 14:50 Відповісти
У Львів прилітає, а вони інвестують ... дивно.
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20.06.2023 15:55 Відповісти

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