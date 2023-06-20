Philip Morris інвестує $30 мільйонів у нове виробництво на Львівщині
Philip Morris International інвестує понад $30 млн у запуск нового виробництва у Львівській області. Фабрика дозволить створити понад 250 нових робочих місць.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що запуск нового виробництва "дозволить компанії повністю задовольнити внутрішній попит, створити сотні нових робочих місць і підтримати економічне зростання України сьогодні та у майбутньому".
Підготовчі роботи щодо майбутньої фабрики почнуться у липні 2023 року. Компанія очікує, що виробництво буде запущено у першому кварталі 2024 року.
На новій фабриці працюватиме понад 250 людей, переважно на виробництві. Працевлаштування першочергово буде запропоновано працівникам харківського підприємства Філіп Морріс, наголосили у компанії.
"Ця інвестиція втілює нашу відданість як довгострокового економічного партнера країни. Нове виробництво на локації, яка була запропонована UkraineInvest, створить робочі місця, задовольнить попит українського ринку якісною продукцією та підтримає українську економіку у важкий для країни час. Ми не чекаємо кінця війни – ми інвестуємо зараз", – прокоментував генеральний директор Філіп Морріс Україна Максим Барабаш.
Філіп Морріс Україна (ФМУ) працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад $700 млн.
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Філіп Моріс у 2022 році сплатили податки в розмірі 23.5 млрд грн і зберегли всіх 1300 працівників. Тобто фабрика в Харкові не працювала, а компанія продовжувала платити зп співробітникам які залишились без роботи. Ще раз. 1300 сімей змогли прожити 2022 рік не голодуючи. І це тільки фабрика, тобто виробництво. А є ще відділ збуту.
Тепер ми, по вашій логіці, беремо і закриваємо виробництво отже і збут також. Просто круте рішення. Аплодую.
І як сказано вище-ніхто людей не заставляє палити. Тут вибір кожного.
Якщо у вас є аргументи окрім відкати,х.яти, я із зацікавленностю їх прочитаю. Відразу скажу-аргументи які тут деякі приводили, накшталт "цівілізовані страни скорочують виробництво..." не проходять, бо це питання економіки кожної країни. К приміру, в Британіі нема фабрик, а ось у Німеччині мінімум дві( це ті про які я знаю). Такаж ситуація в Італіі