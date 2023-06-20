Найбільший іноземний замовник російських "суперджетів" збанкрутував, його майно розпродадуть на аукціоні

Мексиканська авіакомпанія Interjet, найбільший зарубіжний замовник російських близькомагістральних SSJ-100, збанкрутувала.

31 травня у Мексиці стартував аукціон, на якому розпродають майно перевізника, пише російський "Коммерсант".

Загальна вартість виставленого на торги рухомого майна, включаючи офісну техніку, оцінюється у $105 млн, більша частина цієї суми припадає на запчастини для Airbus А320 і SSJ-100.

При цьому половину деталей для SSJ можна придбати лише разом із запчастинами для Airbus. Але близько сотні позицій можна купити окремо. За оцінкою одного з джерел видання, номенклатура комплектуючих вказує, що йдеться про вживані деталі, які "зняли як мінімум з трьох SSJ".

З 2013 року мексиканська Interjet отримала 22 SSJ-100 і планувала збільшити парк російських літаків до 30 одиниць, але від постачання ще восьми відмовилася вже до 2019 року. Тоді ж компанія вирішила відмовитися від усіх російських літаків через проблеми з обслуговуванням.

Постачання 22 SSJ для мексиканської компанії могло коштувати понад $500 млн – по $23 млн за кожен. Interjet купувала їх у кредит у консорціуму чотирьох банків – "ВЭБ.РФ", Natixis (Франція), Deutsche Bank (Німеччина) та Intesa San Paolo (Італія). Літаки перебувають у заставі до погашення кредиту. За останніми даними, перевізник залишався винен кредиторам майже $300 млн.

Самі повітряні судна наразі не продаються. За словами співрозмовників видання, всі вони втратили льотну придатність. Розробник літака – російська корпорація "Іркут" визнає, що повернути SSJ з Мексики неможливе ані юридично, ані технічно.

Зараз за кордоном залишаються лише три вироблених у Росії SSJ – два у ВПС Таїланду та один у прикордонної служби Казахстану.