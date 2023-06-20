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Україна стала членом Банку розвитку Ради Європи

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У червні Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що співпраця Банку з Україною є однією з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023-2027 роки.

Ключові напрями співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні першочергових потреб України у сфері охорони здоров’я та проведенні державної житлової політики, у тому числі забезпеченні житлом громадян України.

"Приєднання до Банку розвитку Ради Європи – це ще один крок на шляху подальшої повноцінної інтеграції України в ЄС. Обидві сторони доклали значних зусиль для досягнення цієї мети. Ми впевнені, що членство відіграватиме важливу роль у процесі відновлення України та допоможе нам подолати існуючі виклики", – прокоментував Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Набуття Україною членства в БРРЄ відбулося менш ніж через рік після того, як країна офіційно подала заявку на членство в червні минулого року.

Банк розвитку Ради Європи є багатосторонньою фінансовою установою, яка має виключно соціальну спрямованість. БРРЄ був створений у 1956 році для вирішення європейськими країнами питань, пов’язаних із соціально-спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів.

Автор: 

банки (6980) Мінфін (2939) Рада Європи (62)


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