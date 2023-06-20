Нацбанк анулював ліцензії сервісу кредитів Money24 та шести іншим фінансовим установам
Національний банк України анулював ліцензії восьми небанківським фінансовим установам та одну – виключив з Державного реєстру фінансових установ.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 червня, повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, на підставі власних заяв анульовано усі ліцензії:
- ПТ "Ломбард "ААА Фінанси" ТОВ "ААА Фінанси і Компанія";
- ТОВ "Фінансова компанія "Одразу";
- ТОВ "Фінансова компанія М24";
- ТОВ "Кредитні рішення Моней24".
Компанії "Фінансова компанія М24" та "Кредитні рішення Моней24" займалися наданням мікрокредитів онлайн під брендом Money24.
Крім того, на підставі власних заяв були анульовані окремі ліцензії:
- ПРАТ "СК "Кардіф" – ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг в частині проведення добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я);
- ТОВ "Фінансова компанія "Нові кредити" – ліцензію на надання послуг з факторингу;
- ТОВ "ФК "Незалежні фінанси" – ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;
- ТОВ "ФК "Фінпартнер" – ліцензію на надання гарантій.
Крім того, на підставі поданих документів ПТ "Ломбард "ААА Фінанси" ТОВ "ААА Фінанси і Компанія" виключено з Державного реєстру фінансових установ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль