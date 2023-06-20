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Нацбанк анулював ліцензії сервісу кредитів Money24 та шести іншим фінансовим установам

money24

Національний банк України анулював ліцензії восьми небанківським фінансовим установам та одну – виключив з Державного реєстру фінансових установ.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, на підставі власних заяв анульовано усі ліцензії:

  • ПТ "Ломбард "ААА Фінанси" ТОВ "ААА Фінанси і Компанія";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Одразу";
  • ТОВ "Фінансова компанія М24";
  • ТОВ "Кредитні рішення Моней24".

Компанії "Фінансова компанія М24" та "Кредитні рішення Моней24" займалися наданням мікрокредитів онлайн під брендом Money24.

Крім того, на підставі власних заяв були анульовані окремі ліцензії:

  • ПРАТ "СК "Кардіф" – ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг в частині проведення добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я);
  • ТОВ "Фінансова компанія "Нові кредити" – ліцензію на надання послуг з факторингу;
  • ТОВ "ФК "Незалежні фінанси" – ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;
  • ТОВ "ФК "Фінпартнер" – ліцензію на надання гарантій.

Крім того, на підставі поданих документів ПТ "Ломбард "ААА Фінанси" ТОВ "ААА Фінанси і Компанія" виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Автор: 

кредит (3293) ліцензія (754) НБУ (9314) фінанси (221)


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