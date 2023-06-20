Нацбанк анулював ліцензії сервісу кредитів Money24 та шести іншим фінансовим установам

Національний банк України анулював ліцензії восьми небанківським фінансовим установам та одну – виключив з Державного реєстру фінансових установ.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, на підставі власних заяв анульовано усі ліцензії:

ПТ "Ломбард "ААА Фінанси" ТОВ "ААА Фінанси і Компанія";

ТОВ "Фінансова компанія "Одразу";

ТОВ "Фінансова компанія М24";

ТОВ "Кредитні рішення Моней24".

Компанії "Фінансова компанія М24" та "Кредитні рішення Моней24" займалися наданням мікрокредитів онлайн під брендом Money24.

Крім того, на підставі власних заяв були анульовані окремі ліцензії:

ПРАТ "СК "Кардіф" – ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг в частині проведення добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я);

ТОВ "Фінансова компанія "Нові кредити" – ліцензію на надання послуг з факторингу;

ТОВ "ФК "Незалежні фінанси" – ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ "ФК "Фінпартнер" – ліцензію на надання гарантій.

Крім того, на підставі поданих документів ПТ "Ломбард "ААА Фінанси" ТОВ "ААА Фінанси і Компанія" виключено з Державного реєстру фінансових установ.