Найбільші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин та дизпаливо

В Україні триває зниження роздрібних цін на пальне, упродовж 19-20 червня окремі мережі знизили його вартість ще на 0,5-2 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на 2 грн пальне здешевшало у мережі "Укрнафти", яка до "націоналізації" компанії була неформальною частиною "Привату". Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 40,99 грн/л, А-95+ – 42,99 грн/л, дизпаливо – 39,99 грн/л.

Також на 2 грн пальне здешевшало на станціях VostokGaz, мережа "Маркет" знизила ціни на 1-1,5 грн, "БРСМ-Нафта" – на 0,05-0,68 грн.

Водночас є мережі, які почали готуватися до повернення довоєнних акцизів. Так, ціни підняли на 0,5-2 грн Prime і VST.