Найбільший в Україні виробник ліків приєднався до міжнародного проєкту з відновлення

Фармацевтична компанія "Дарниця", яка є лідером з обсягів виробництва лікарських засобів в Україні, долучилася до угоди Ukraine Business Compact.

Як повідомляє пресслужба компанії, ця угода поєднує компанії з різних держав світу, які зацікавлені у багатовекторному відновленні та реконструкції української економіки, соціально-правової сфери та інших напрямків.

Business Compact буде презентовано 21-22 червня в Лондоні в межах Ukraine Recovery Conference – міжнародної щорічної конференції, започаткованої з метою допомогти Україні після війни реалізувати свій потенціал в якості інвестиційного хабу, що пропонуватиме оптимальні умови для бізнесу та оперуватиме за європейськими стандартами.

Серед іншого, розроблений учасниками Ukraine Recovery Conference план передбачає підтримку української системи охорони здоров’я.

Представники компанії "Дарниця" повідомили, що виробник розділяє основні принципи, закладені в Ukraine Business Compact і долучиться до угоди, оскільки напряму зацікавлений у розвитку фармацевтичної галузі.

У компанії впевнені, що нові міжнародні програми, спрямовані на розвиток ринку препаратів, сприятиме в першу чергу задоволенню потреб і запитів населення, пов’язаних з доступністю лікування.

"Участь у Business Compact – наша заява про те, що ми готові всіма засобами підтримувати рідну країну не лише під час війни, а і в її відродженні після перемоги, в її прагненні до модернізації, побудови стійкої та гнучкої економіки. Допомога тим, хто її потребує, завжди була частиною нашої корпоративної культури, і у час, коли ця підтримка необхідна всій Україні, ми не можемо залишитися осторонь", – підкреслив генеральний директор "Дарниці" Андрій Обрізан.

Ukraine Recovery Conference (Конференція з питань відновлення України) присвячена трансформації України і символічно започаткована в Лондоні у 2017 році як Конференція з питань реформ в Україні (Ukraine Reform Conference).

Попередня конференція, яка пройшла вперше під час російської агресії проти України, започаткувала принципи Лугано, що заклали основу для відбудови України та об’єднали зусилля всього світу.

Учасники Ukraine Recovery Conference розробляють план відновлення України, який містить 23 тематичних розділи, від інвестиційної та антикорупційної політики до відновлення освіти та інфраструктури.