Сербія побудує трубопровід для імпорту російської нафти з Угорщини

Представники вищого керівництва Сербії та Угорщини в рамках засідання стратегічної ради двох країн підписали низку документів у сфері енергетики.

"Найважливішими стали угоди в галузі енергетики – про будівництво нафтопроводу між Сербією та Угорщиною, завдяки якому Сербія отримає ще одне джерело постачання нафти. Також підписано угоду про заснування спільного підприємства, до якої увійдуть Електроенергетична компанія Угорщини та сербське газове підприємство "Сербіягаз", – повідомляє сербський телеканал РТС, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, учасники зустрічі підписали угоди в сфері співробітництва на кордоні, обороні та міграції.

Раніше повідомлялося, що новий нафтопровід дозволить забезпечувати Сербію нафтою, що поставляється російським нафтопроводом "Дружба".