У Раді пропонують спростити створення фермерських господарств

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 9392, який передбачає передачу прав власника земельної ділянки у створене ним фермерське господарство.

Проєкт закону пропонує внесення зміни до закону України "Про фермерське господарство", згідно з якими після придбання громадянином у користування земельної ділянки державної та комунальної власності для ведення фермерського господарства або створення ним фермерського господарства права та обов'язки користувача переходять фермерському господарству, передає Інтерфакс-Україна.

Передача прав має відбуватися в день проведення державної реєстрації відповідно до договору оренди землі.

Після держреєстрації фермерського господарства та переходу до нього прав та обов'язків користувача земельної ділянки представник господарства повинен звернутися до держреєстратора для реєстрації права користування на підставі поданого договору користування землею державної та комунальної власності.

На думку авторів документа, ухвалення законопроєкту забезпечить врегулювання процедури переходу прав та обов'язків користувача від аграрія до створеного ним фермерського господарства.